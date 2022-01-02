02 Ocak 2022, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Süper Kupa mesaisi başlıyor!

Beşiktaş’ta Süper Kupa mesaisi başlıyor!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.01.2022

Beşiktaş, 5 Ocak Çarşamba günü Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa mücadelesinin mesaisine yarın başlayacak. Siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah saatlerinde bir idman gerçekleştirecek. Beşiktaş kafilesi idmanın ardından saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak uçakla maçın oynanacağı Katar'a hareket edecek. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, 5 Ocak Çarşamba günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının mesaisine yarın başlayacak.

Siyah-beyazl�� takım, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah saatlerinde bir antrenman gerçekleştirecek. Beşiktaş kafilesi idmanın ardından saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak uçakla maçın oynanacağı Katar'a hareket edecek.

Geçen sezonun lig şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa 2021'de kupa finalisti Fraport TAV Antalyaspor ile başkent Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda saat 20.45'te karşı karşıya gelecek.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Cenk Tosun’dan Beşiktaş sözleri! Geri dönecek mi? Cenk Tosun'dan Beşiktaş sözleri! Geri dönecek mi?
Vida transferinde sürpriz! Yönetimin kararı... Vida transferinde sürpriz! Yönetimin kararı...
Beşiktaş’a Hırvat hoca! İşte yapılan teklif... Beşiktaş'a Hırvat hoca! İşte yapılan teklif...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör