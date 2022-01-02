Beşiktaş'ta Süper Kupa mesaisi başlıyor!
Beşiktaş, 5 Ocak Çarşamba günü Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa mücadelesinin mesaisine yarın başlayacak. Siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah saatlerinde bir idman gerçekleştirecek. Beşiktaş kafilesi idmanın ardından saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak uçakla maçın oynanacağı Katar'a hareket edecek. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, 5 Ocak Çarşamba günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının mesaisine yarın başlayacak.
Siyah-beyazl�� takım, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah saatlerinde bir antrenman gerçekleştirecek. Beşiktaş kafilesi idmanın ardından saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak uçakla maçın oynanacağı Katar'a hareket edecek.
Geçen sezonun lig şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa 2021'de kupa finalisti Fraport TAV Antalyaspor ile başkent Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda saat 20.45'te karşı karşıya gelecek.
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