26 Aralık 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Dusko Tosic'ten Pjanic itirafı! "Birkaç dakikada bitirdik"

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Dusko Tosic, Sırp basınına önemli açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlıların yıldız oyuncusu Miralem Pjanic hakkında da konuşan Tosic, transfer hakkında detayları ve Sergen Yalçın'ın tepkisini anlattı. İşte o sözler...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Dusko Tosic’ten Pjanic itirafı! Birkaç dakikada bitirdik
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.12.2021

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Dusko Tosic, sezon başında Miralem Pjanic'in siyah-beyazlı kulübe transferinde büyük pay sahibi olmuştu. Sırp futbolcu, Boşnak yıldızla görüşüp transferin kilidini açmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Dusko Tosic’ten Pjanic itirafı! Birkaç dakikada bitirdik

Tosic, bu transferle ilgili Sırp basınına özel açıklamalarda bulundu. Kurir gazetesine röportaj veren Tosic, Sergen Yalçın'ın Pjanic transferine verdiği ilginç tepkiyi de ilk kez anlattı.

İşte o açıklamalar:

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Dusko Tosic’ten Pjanic itirafı! Birkaç dakikada bitirdik

"BEŞİKTAŞ'I BEKLİYORDUM"

"Kariyerimi resmen bitirmeden takım elbise giydim. Bu yaz sezonunda birkaç teklif aldım ama Beşiktaş'ı bekliyordum. Kariyerimi Beşiktaş veya Kızılyıldız'da bitirmek istiyordum. Türkiye'de yabancı sayısı düşürüldü biliyorsunuz."

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Dusko Tosic’ten Pjanic itirafı! Birkaç dakikada bitirdik

"SERGEN YALÇIN İNANAMADI"

"İstanbul'da Sergen Yalçın ile oturuyordum. Yabancı kontenjanı doluydu. Bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı olduğunu söyledi. Pjanic'i hatırladım hemen. Menajeri ile temasa geçtim ve birkaç dakikada transferi bitirdik. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Barcelona'da oynayan bir futbolcuyu aldığına inanamamıştı."

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