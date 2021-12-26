BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Dusko Tosic'ten Pjanic itirafı! "Birkaç dakikada bitirdik"

"SERGEN YALÇIN İNANAMADI"

"İstanbul'da Sergen Yalçın ile oturuyordum. Yabancı kontenjanı doluydu. Bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı olduğunu söyledi. Pjanic'i hatırladım hemen. Menajeri ile temasa geçtim ve birkaç dakikada transferi bitirdik. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Barcelona'da oynayan bir futbolcuyu aldığına inanamamıştı."

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ