03 Ocak 2022, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala'dan flaş paylaşım! Geri mi dönüyor?

N’Sakala’dan flaş paylaşım! Geri mi dönüyor?
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.01.2022

Beşiktaş'ta süresiz olarak kadro dışı bırakılan Fabrice N'Sakala'dan flaş bir paylaşım geldi. Demokratik Kongolu futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden takıma geri dönüş sinyali verdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta yönetim kararı sonrası kadro dışı kalan Fabrice N'Sakala, sosyal medya üzerinden takıma geri dönüş sinyali verdi.

N'Sakala, bir takipçisinin kendisine sorduğu "Yakında takıma dönüyor musun?" sorusuna "Evet" cevabını verdi.

İŞTE O PAYLAŞIM:

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Sözleşme yenilememişti! Larin’in yeni takımı belli oluyor Sözleşme yenilememişti! Larin'in yeni takımı belli oluyor
F.Bahçe’ye şok sözler! Koltuğunuzdan olursunuz F.Bahçe'ye şok sözler! "Koltuğunuzdan olursunuz"
Beşiktaş’ta kimler kalacak? 2 isim... Beşiktaş'ta kimler kalacak? "2 isim..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör