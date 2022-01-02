BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Hırvat hoca! İşte Niko Kovac için yapılan teklif...

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına kimin geçeceği merak konusu. Siyah beyazlıların gündeminde birçok teknik adamın olduğu bilinirken o isimlerden birisi de Niko Kovac. Fransızların iddiasına göre Beşiktaş Hırvat teknik adama teklif yaptı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Önder hocamızla yola devam ediyoruz" açıklamasını yapsa da, Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi. Fransız medyası, Monaco'nun Niko Kovac'ı görevden almasını fırsat bilen son Beşiktaş'ın, Hırvat teknik adamla çok hızlı bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Niko Kovac'a 1.5 yıllık teklif sunduğunu iddia etti. Fotomaç'ın derlediği haberde; Beşiktaş'ın Kovac'a sunduğu 1.5 yıllık teklif karşılığında teklif ettiği rakamın, Monaco'dan aldığı (Senelik 4 milyon euro) ile kıyaslanamayacak kadar düşük olduğunu belirtildi. Hırvat teknik adam 2023 yılına kadar başka bir takımla anlaşmazsa Monaco kulübü yaklaşık 6 milyon euro daha ödeyecek. Beşiktaş'ın bu 1.5 yıllık süreçte Kovac'a ödeyeceği rakam Monaco'yu tazminattan kurtarabilir.

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