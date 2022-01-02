BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'ın transfer planı ortaya çıktı! Caleb Ekuban ve Domagoj Vida detayı...

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, bu sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı. Siyah beyazlı takımda gözler devre arasına çevrilirken, transfer planı da ortaya çıktı. Kadrosuna bir golcü katmak isteyen Kara Kartal'ın, stoper transferi ise Hırvat stoper Vida'nın geleceğine bağlı olacak. İşte detaylar...

Siyah-beyazlılar, gol kısırlığını Caleb Ekuban'ı kiralayarak çözmeyi hedeflerken Genoa'nın bonservis bedeli istemesi halinde başka isimlere yönelecek. Stoper mevkiinde Vida, Welinton, Montero, Necip ve Serdar ile 5 oyuncuya sahip olan Kartal'da savunmaya yönelik transfer ise bu isimlerden birisinin gitmesine bağlı. Sabah'ın haberine göre; beş futbolcu arasında Domagoj Vida liste başında bulunuyor. Bu sezon gole sebebiyet veren hatalarıyla dikkat çeken Hırvat stoperin sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ancak Beşiktaş yönetimi, yıldız oyuncuyu devre arasında gönderip, mali yükünden kurtulmayı amaçlıyor. Taliplilerden Vida'nın yarım sezonluk maaşının karşılanması ve cüzi miktarda bonservis bedeli istenecek.

15 MAÇTA 1 GOL

Trabzonspor'da geçirdiği başarılı dönemin ardından Genoa'ya transfer olan Caleb Ekuban, İtalya'da aradığını bulamadı. Tecrübeli futbolcu Serie A'da 15 maçta forma giyerken 1 gol attı.

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