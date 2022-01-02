02 Ocak 2022, Pazar

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Emre Kocadağ'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!

Kocadağ’dan hoca ve transfer açıklaması!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.01.2022

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen siyah beyazlılarda, gündemin bir diğer önemli maddesi de teknik direktör. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, bu iki konuya ilişkin önemli açıklamalar yaptı. İşte o sözler...

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ önemli açıklamalar yaptı. Takıma transfer yapmayacaklarını söyleyen Kocadağ, "Şu an için transfer noktasında çok fazla isim geleceğini sanmıyorum gündeme. Çok geniş bir kadromuz var. Biz sayıyı azaltma noktasında bazı hamleler yapıyoruz. Gelecekle ilgili fırsat transferi olursa gerçekleşebilir" şeklinde konuştu.

İYİ OLMASI ÖNEMLİ

Takvim'in haberine göre; yeni sezonda çalışmak istedikleri hocanın profilini çizen Kocadağ, "Bu işin yerlisi-yabancısı, genci-yaşlısı olduğunu savunan biri değilim. Biz iyi hoca, iyi futbolcu üzerinden gidiyoruz. Bizim yapmak istediklerimize uyacak bir hoca olacak" diyerek, önemli olanın, Beşiktaş'a uygun bir teknik adam seçmek olduğunu vurguladı.

FIRSATIMIZ VAR

Sezon sonunda çok fazla oyuncu ile yolları ayıracaklarını belirten Kocadağ, "Sözleşme anlamında elimizde böyle bir fırsat var. Yenilenme anlamında çok ciddi bir proje üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı... Emre Kocadağ, 2022 yılının ilk günlerinde Süper Kupa finali oynayacaklarını söyleyerek, "İnşallah taraftarımızı sevindiririz" diyerek sözlerini tamamladı.

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