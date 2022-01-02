BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın sol kanadına Cyle Larin'in yerine Marco Grüll!

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yapmak istiyor. Siyah beyazlılar önemli transferler yaparak ligde ikinci yarı çıkışa geçmenin peşinde. Özellikle Cyle Larin ile anlaşma sağlanamaması sebebiyle sol kanat bölgesine oyuncu bakan Kara Kartal için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yönetim bir yandan genç isimlerin peşinde koşarken, bir yandan da sözleşmesi bitecek olan oyuncularıyla ilgili planlar yapmaya devam ediyor.

Bu isimlerden biri de Cyle Larin.. Kanadalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu ayrılığın Ocak'ta mı, sezon sonunda mı olacağı bu ay içinde netleşecek. Kanadalı oyuncunun istediği 2.5 milyon euro'ya çıkılmasının düşünülmediği bir ortamda yönetim alternatifler üzerinde çalışıyor.

Fotomaç'ın haberine göre; gündeme gelen isimlerden birisi de Avusturya'nın Rapid Wien takımında oynayan solak yıldız Marco Grüll oldu. Sezon başında Ried'den bedelsiz olarak transfer edilen 23 yaşındaki Avusturyalı sol kanat oyuncusunun 6 aylık süreçte 33 maç oynayıp 11 gol attı. 6 da asist yaptı. Siyah-beyazlı yönetim Larin, Ocak ayında satılsa bile boşluğu transferle doldurulmayacak. Bu yüzden Grüll için çalışmalar sezon sonu için yapılıyor.



Beşiktaş'ın takibe aldığı Marco Grüll, profesyonel kulüp kariyerinde 116 resmi maça çıktı. Solak yıldız bu periyotta rakip fileleri 42 kez havalandırırken, 38 de asist yaptı ve toplamda 80 gole direkt olarak katkı sağladı.

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