01 Ocak 2022, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: İngiliz basını açıkladı! Cenk Tosun ve Beşiktaş...

Hücum hattını güçlendirmek ve yerli bir alternatif oluşturmak isteyen Beşiktaş, eski futbolcusu Cenk Tosun'u gündemine almıştı. Everton ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek milli yıldız için İngiliz basınından flaş bir iddia geldi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: İngiliz basını açıkladı! Cenk Tosun ve Beşiktaş...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.01.2022

Beşiktaş'ta gündem Cenk Tosun. Siyah beyazlılar, eski aşkına ocak ayında yeniden kavuşabilir. Everton ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız futbolcu için, bedelsiz kiralama teklifi yapıldı. Ancak İngiliz basını Everton'ın az da olsa bir ücret beklentisi olduğunu belirtti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: İngiliz basını açıkladı! Cenk Tosun ve Beşiktaş...

fotomac.com.tr'nin derlediği haberde şu ifadeler yer aldı;

"Everton, 2017'de Manchester United'a giden Romelu Lukaku'nun yerine Ocak 2018'de Cenk Tosun'u kadrosuna kattı. İngiltere'de kabaca dört yıllık bir süre içinde, forvet Türkiye'de sergilediği etkileyici performans seviyesini tekrarlayamadı. Toffees için oynanan 59 maçta, sadece 11 gol attı ve altı asist sağladı.

Tosun'un sözleşmesi sona eriyor ve eski kulübü Beşiktaş'a dönmeye açık. Everton ocak ayında teklifleri dinlemek ve maaş defterini azaltmak için istekli. Bu nedenle Cenk Tosun transferinden asgari bir ücret beklentisi var.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: İngiliz basını açıkladı! Cenk Tosun ve Beşiktaş...

Kartallar, gelecek yazı beklemek yerine şimdiden imzayı tamamlamaya hevesli. Tosun ile anlaşan Beşiktaş, Everton'a herhangi bir ücret teklif etmek istemiyor.

Görüşmeler devam ediyor. Everton Cenk Tosun'un ayrılmasıyla yaklaşık 1.5 milyon Paund tasarruf yapacak."

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