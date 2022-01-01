BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: İngiliz basını açıkladı! Cenk Tosun ve Beşiktaş...

fotomac.com.tr'nin derlediği haberde şu ifadeler yer aldı;

"Everton, 2017'de Manchester United'a giden Romelu Lukaku'nun yerine Ocak 2018'de Cenk Tosun'u kadrosuna kattı. İngiltere'de kabaca dört yıllık bir süre içinde, forvet Türkiye'de sergilediği etkileyici performans seviyesini tekrarlayamadı. Toffees için oynanan 59 maçta, sadece 11 gol attı ve altı asist sağladı.

Tosun'un sözleşmesi sona eriyor ve eski kulübü Beşiktaş'a dönmeye açık. Everton ocak ayında teklifleri dinlemek ve maaş defterini azaltmak için istekli. Bu nedenle Cenk Tosun transferinden asgari bir ücret beklentisi var.