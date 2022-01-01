01 Ocak 2022, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Siyah beyazlıların teknik direktör planı ortaya çıktı! Önder Karaveli ve Şenol Güneş...

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın ardından takımın başına Önder Karaveli geçmişti. Karaveli ile başarılı sonuçlar alan siyah beyazlılar, yola devam etme kararı aldı. Ancak sezon sonunda ise Kartal'da bir kez daha Şenol Güneş dönemi yaşanacak. İşte siyah beyazlıların teknik adam planı...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Siyah beyazlıların teknik direktör planı ortaya çıktı! Önder Karaveli ve Şenol Güneş...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 Giriş Tarihi: 01.01.2022

Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör konusunda planlamasını yaptı. Siyah-Beyazlılar, sezon sonuna kadar Önder Karaveli ile yola devam edecek. Karaveli'den memnun olan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin asıl hedefi ise takımın başına Şenol Güneş'i getirmek... Çebi sezon sonunda Güneş ile masaya oturacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Siyah beyazlıların teknik direktör planı ortaya çıktı! Önder Karaveli ve Şenol Güneş...

GÜNEŞ İLE DOKU UYMUŞTU

Takvim'in haberine göre; bu kararda takımın hedeften uzaklaşmasının yanı sıra Şenol Güneş'in sezon ortasında takım çalıştırmak istememesi önemli etken... Kara Kartal, Şenol Güneş yönetiminde üst üste iki sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşamış, Avrupa'da da başarılı sonuçlara imza atmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Siyah beyazlıların teknik direktör planı ortaya çıktı! Önder Karaveli ve Şenol Güneş...

TEKNİK EKİBE KATILACAK

Şenol Güneş'in önümüzdeki sezon ekibine Önder Karaveli'yi eklemesi de düşünülüyor... Siyah-Beyazlı Yönetim, Sergen Yalçın sonrasında takımı iyi idare eden ve futbolcularla iletişimi güçlü olan hocadan uzun süre faydalanmak istediği öğrenildi.

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