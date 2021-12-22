Beşiktaş’ta teknik direktör kararı! Önder Karaveli ve Şenol Güneş...

KRİZİ BAŞARIYLA YÖNETTİ

Fotomaç'ın haberine göre, yönetim, bir yandan yeni hoca arayışlarına devam ederken diğer yandan da Karaveli'nin devre arasına, hatta sezon sonuna dek takımı yönetmesi ihtimalini değerlendiriyor. Ayrıca 47 yaşındaki çalıştırıcının futbolcularla ilişkileri kadar maç içindeki dokunuşları da beğeni topladı. Karaveli geride kalan iki haftada şu yönleriyle öne çıktı: Çok büyük bir kriz döneminde, Sergen gibi bir efsanenin arkasından göreve geldi ancak onun yokluğunu aratmadı. Kriz yönetimindeki başarısı ve oynattığı futbolla Yalçın'ı unutturdu.