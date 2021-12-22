22 Aralık 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta teknik direktör kararı! Önder Karaveli ve Şenol Güneş...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yaşanan ayrılık sonrası çalkantılı dönemden 4 puan çıkarıldı. Siyah beyazlılar, zorlu Kadıköy deplasmanından da yenilgi almadan kaçtı. Kartal'da, Önder Karaveli ile sezon sonuna kadar gidilmesi yüksel ihtimal. Bununla beraber masada Şenol Güneş ismi de duruyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş’ta teknik direktör kararı! Önder Karaveli ve Şenol Güneş...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.12.2021

Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası emaneten U19 takımının hocası Önder Karaveli'yi takımın başına getiren Beşiktaş'ta devam kararı gayet olası. Siyah-beyazlı takım, ilk kez Kayserispor maçında takımın başında yer alan Karaveli ile 2 kez geriye düşmesine rağmen 4-2 galibiyet aldı. Ardından Fenerbahçe derbisine çıkıldı. Kara Kartallar, yine 2 kez geriye düştüğü mücadeleyi üstelik Kadıköy'de oynamasına rağmen beraberlikle kapattı. Sıkıntılı geçen günlerin ardından alınan bu iki sonuç ve 4 puan Önder hocaya olan güveni artırdı.

Beşiktaş’ta teknik direktör kararı! Önder Karaveli ve Şenol Güneş...

KRİZİ BAŞARIYLA YÖNETTİ
Fotomaç'ın haberine göre, yönetim, bir yandan yeni hoca arayışlarına devam ederken diğer yandan da Karaveli'nin devre arasına, hatta sezon sonuna dek takımı yönetmesi ihtimalini değerlendiriyor. Ayrıca 47 yaşındaki çalıştırıcının futbolcularla ilişkileri kadar maç içindeki dokunuşları da beğeni topladı. Karaveli geride kalan iki haftada şu yönleriyle öne çıktı: Çok büyük bir kriz döneminde, Sergen gibi bir efsanenin arkasından göreve geldi ancak onun yokluğunu aratmadı. Kriz yönetimindeki başarısı ve oynattığı futbolla Yalçın'ı unutturdu.

Beşiktaş’ta teknik direktör kararı! Önder Karaveli ve Şenol Güneş...

ŞENOL GÜNEŞ İSMİ MASADA
Beşiktaş yönetiminde Önder Karaveli'ye karşı sempati oluşsa da Şenol Güneş'in ismi de hala geçmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar bu konuda dün bir toplantı gerçekleştirdi.

Beşiktaş’ta teknik direktör kararı! Önder Karaveli ve Şenol Güneş...

Başkan Ahmet Nur Çebi, eski teknik direktör Şenol Güneş'te ısrar ederken bazı yöneticiler ise ekonomik sıkıntılar nedeniyle yeni bir teknik adamla yüksek bedelli sözleşme imzalamak yerine, bir proje olarak Önder Karaveli ile yola devam edilmesi gerektiğini ilettiler.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Cyle Larin’de son tango! Beşiktaş yönetimi... Cyle Larin'de son tango! Beşiktaş yönetimi...
Sergen Yalçın için flaş iddia! Yeni adresi... Sergen Yalçın için flaş iddia! Yeni adresi...
Hoca kriterleri belirlendi! Yönetim... Hoca kriterleri belirlendi! Yönetim...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör