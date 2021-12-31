31 Aralık 2021, Cuma
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Fransızların Ersin Destanoğlu ısrarı!
Beşiktaş'ta geçen sezondan bu yana gösterdiği performansla dev kulüplerin transfer listesine giren Ersin Destanoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Fransız basınının haberine göre, Nice Teknik Direktörü Christophe Galtier'in genç file bekçisini takımda görmek için ısrarcı olduğu kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta sezon başında ilk 4 karşılaşmada kalesini gole kapatarak takdir toplayan Ersin Destanoğlu yeniden gündeme geldi.
Nice Teknik Direktörü Galtier'in, Ersin Destanoğlu transferinde ısrarcı olduğu iddia edildi.
Haberde, Galtier'in Walter Benitez ile rekabete girmesi için Ersin'i istediği yazıldı.
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