31 Aralık 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Fransızların Ersin Destanoğlu ısrarı!

Beşiktaş'ta geçen sezondan bu yana gösterdiği performansla dev kulüplerin transfer listesine giren Ersin Destanoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Fransız basınının haberine göre, Nice Teknik Direktörü Christophe Galtier'in genç file bekçisini takımda görmek için ısrarcı olduğu kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Fransızların Ersin Destanoğlu ısrarı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 Giriş Tarihi: 31.12.2021

Beşiktaş'ta sezon başında ilk 4 karşılaşmada kalesini gole kapatarak takdir toplayan Ersin Destanoğlu yeniden gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Fransızların Ersin Destanoğlu ısrarı!

Fotomac.com.tr'den Kemal Tamtürk'ün Fransız basınından derlediği haberde, Ligue 1 ekibinin genç filebekçi için devreye girdiği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Fransızların Ersin Destanoğlu ısrarı!

Nice Teknik Direktörü Galtier'in, Ersin Destanoğlu transferinde ısrarcı olduğu iddia edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Fransızların Ersin Destanoğlu ısrarı!

Haberde, Galtier'in Walter Benitez ile rekabete girmesi için Ersin'i istediği yazıldı.

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