BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da çifte forvet harekatı! Cenk Tosun ve Ekuban...
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle forvet bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlıların, gündemide ise 2 futbolcunun olduğu iddia edildi. İtalyan basını Genoa'nın Ekuban'ı gözden çıkardığını ve oyuncunun yeni rotasının Türkiye olduğunu yazarken; İngilizler Cenk Tosun'un devre arasında geri dönebileceğini iddia etti. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın forvet adayları listesinde adı öne çıkan Caleb Ekuban'la ilgili haberler İtalyan medyasının sayfalarında yer almaya devam ediyor. Genoa'ya transfer olduktan sonra İtalya Ligi'nde süre aldığı 15 maçta henüz gol ve asist üretemeyen Ganalı yıldız, hayal kırıklığı yarattı.
CENK OCAK'TA SERBEST
Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun'un Ocak ayında takımdan ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi. 2018'in Ocak ayında transfer olduğu Everton'da beklenen seviyeye ulaşamayan ve üst üste talihsiz sakatlıklar yaşayan Cenk Tosun'un Goodison Park mesaisi sona eriyor.
Ünlü gazeteci Nico Schira, Cenk Tosun'un Everton Teknik Direktörü Rafael Benitez'in planları arasında yer almadığını ve oyuncunun devre arasında takımdan ayrılacağını öne sürdü. Milli golcünün eski takımı Beşiktaş'a dönebileceği konuşuluyor.
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