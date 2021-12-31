31 Aralık 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da çifte forvet harekatı! Cenk Tosun ve Ekuban...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle forvet bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlıların, gündemide ise 2 futbolcunun olduğu iddia edildi. İtalyan basını Genoa'nın Ekuban'ı gözden çıkardığını ve oyuncunun yeni rotasının Türkiye olduğunu yazarken; İngilizler Cenk Tosun'un devre arasında geri dönebileceğini iddia etti. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’da çifte forvet harekatı! Cenk Tosun ve Ekuban...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.12.2021

Beşiktaş'ın forvet adayları listesinde adı öne çıkan Caleb Ekuban'la ilgili haberler İtalyan medyasının sayfalarında yer almaya devam ediyor. Genoa'ya transfer olduktan sonra İtalya Ligi'nde süre aldığı 15 maçta henüz gol ve asist üretemeyen Ganalı yıldız, hayal kırıklığı yarattı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’da çifte forvet harekatı! Cenk Tosun ve Ekuban...

Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği haberde Genoa'nın Ekuban'ı gözden çıkardığı iddia edildi. Ekuban'ın yeni durağının Türkiye olabileceği hatta Beşiktaş yönetiminin satın alma opsiyonlu kiralama teklifini yapacağı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’da çifte forvet harekatı! Cenk Tosun ve Ekuban...

CENK OCAK'TA SERBEST

Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun'un Ocak ayında takımdan ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi. 2018'in Ocak ayında transfer olduğu Everton'da beklenen seviyeye ulaşamayan ve üst üste talihsiz sakatlıklar yaşayan Cenk Tosun'un Goodison Park mesaisi sona eriyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’da çifte forvet harekatı! Cenk Tosun ve Ekuban...

Ünlü gazeteci Nico Schira, Cenk Tosun'un Everton Teknik Direktörü Rafael Benitez'in planları arasında yer almadığını ve oyuncunun devre arasında takımdan ayrılacağını öne sürdü. Milli golcünün eski takımı Beşiktaş'a dönebileceği konuşuluyor.

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