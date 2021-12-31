BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da çifte forvet harekatı! Cenk Tosun ve Ekuban...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle forvet bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlıların, gündemide ise 2 futbolcunun olduğu iddia edildi. İtalyan basını Genoa'nın Ekuban'ı gözden çıkardığını ve oyuncunun yeni rotasının Türkiye olduğunu yazarken; İngilizler Cenk Tosun'un devre arasında geri dönebileceğini iddia etti. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın forvet adayları listesinde adı öne çıkan Caleb Ekuban'la ilgili haberler İtalyan medyasının sayfalarında yer almaya devam ediyor. Genoa'ya transfer olduktan sonra İtalya Ligi'nde süre aldığı 15 maçta henüz gol ve asist üretemeyen Ganalı yıldız, hayal kırıklığı yarattı.

Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği haberde Genoa'nın Ekuban'ı gözden çıkardığı iddia edildi. Ekuban'ın yeni durağının Türkiye olabileceği hatta Beşiktaş yönetiminin satın alma opsiyonlu kiralama teklifini yapacağı ifade edildi.