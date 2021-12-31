BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Usta yazarlar Beşiktaş-Altay maçını yorumladı!

Takım oyunu anlamında Beşiktaş hiç fena değildi. Yardımlaşma, kazanma azmi, ikili mücadelelerdeki direnç hepsi belli bir seviyeye çıkmış, bu çok önemli. Tur morali ve iyi diyebileceğimiz oyunun getireceği özgüven önce Süper Kupa maçında, ardından da ligde Kartal'ın gücüne güç katacaktır. Moralle desteklenmiş öz güven her şeydir.

NOT: Bana göre Altay'ın net penaltısı verilmedi. VAR olsa atlanmazdı.

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