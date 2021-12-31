BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Usta yazarlar Beşiktaş-Altay maçını yorumladı!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, evinde ağırladığı Altay'ı 1-0 yenerek üst tura yükselen takım oldu. Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir de bu maçı dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Öyle de olmalıydı… Denizli'nin Altay'ı her ne kadar son haftalarda sıkıntılar yaşıyor olsa da asla hafife alınacak bir rakip değil, nitekim ligde de Beşiktaş'ı yenmişlerdi. Önder hoca bu ciddiyetle en iyi 11'ini çıkardı ve oyun içinde de doğru hamleler yaptı. Bu hamlelerin bazıları taktiksel bazıları da sakatlıktan dönmüş oyuncuları takıma adapte etmeye yönelikti.
Misal Alex Teixeira için iyi bir fırsattı bu. Fena da kullanmadı, gayretliydi. Beni ve sanırım herkesi şaşırtan Batshuayi'nin dağınıklığı… Sanki yüzüne Batshuayi maskesi takmış Souleymane Youla vardı sahada… Top tutamıyor, pas yapamıyor, şut atamıyor… Bu oyuncunun böyle olmadığını hepimiz biliyoruz, elbet toparlayacaktır ama ne zaman!
Bireysel performanslardan devam edersek Atiba yorulana kadar eski günlerini hatırlattı, nitekim golü de o attı. Oğuzhan atsan atılmaz, satsan satılmaz. Bir hareket yapıyor, işte budur, dedirtiyor, daha beyninizdeki cümle bitmeden ayağındaki topu ya kaptırıyor ya da her hangi bir arkadaşının alamayacağı bir yerlere gönderiyor. Garip kere garip.
Takım oyunu anlamında Beşiktaş hiç fena değildi. Yardımlaşma, kazanma azmi, ikili mücadelelerdeki direnç hepsi belli bir seviyeye çıkmış, bu çok önemli. Tur morali ve iyi diyebileceğimiz oyunun getireceği özgüven önce Süper Kupa maçında, ardından da ligde Kartal'ın gücüne güç katacaktır. Moralle desteklenmiş öz güven her şeydir.
NOT: Bana göre Altay'ın net penaltısı verilmedi. VAR olsa atlanmazdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı