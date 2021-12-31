31 Aralık 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Usta yazarlar Beşiktaş-Altay maçını yorumladı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, evinde ağırladığı Altay'ı 1-0 yenerek üst tura yükselen takım oldu. Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir de bu maçı dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Usta yazarlar Beşiktaş-Altay maçını yorumladı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.12.2021

TURGAY DEMİR-SOULEYMANE BATSHUAYI!

Beşiktaş, kupada her zaman iyi işler yapmış olan Altay karşısında işi baştan sıkı tuttu. İlk dakikadan itibaren oyunun kontrolünü eline alan Kartal maçın her hangi bir bölümünde motivasyon boşluğuna da düşmedi. İşini iyi yaptı, rakibine saygı duyarak oynadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Usta yazarlar Beşiktaş-Altay maçını yorumladı!

Öyle de olmalıydı… Denizli'nin Altay'ı her ne kadar son haftalarda sıkıntılar yaşıyor olsa da asla hafife alınacak bir rakip değil, nitekim ligde de Beşiktaş'ı yenmişlerdi. Önder hoca bu ciddiyetle en iyi 11'ini çıkardı ve oyun içinde de doğru hamleler yaptı. Bu hamlelerin bazıları taktiksel bazıları da sakatlıktan dönmüş oyuncuları takıma adapte etmeye yönelikti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Usta yazarlar Beşiktaş-Altay maçını yorumladı!

Misal Alex Teixeira için iyi bir fırsattı bu. Fena da kullanmadı, gayretliydi. Beni ve sanırım herkesi şaşırtan Batshuayi'nin dağınıklığı… Sanki yüzüne Batshuayi maskesi takmış Souleymane Youla vardı sahada… Top tutamıyor, pas yapamıyor, şut atamıyor… Bu oyuncunun böyle olmadığını hepimiz biliyoruz, elbet toparlayacaktır ama ne zaman!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Usta yazarlar Beşiktaş-Altay maçını yorumladı!

Bireysel performanslardan devam edersek Atiba yorulana kadar eski günlerini hatırlattı, nitekim golü de o attı. Oğuzhan atsan atılmaz, satsan satılmaz. Bir hareket yapıyor, işte budur, dedirtiyor, daha beyninizdeki cümle bitmeden ayağındaki topu ya kaptırıyor ya da her hangi bir arkadaşının alamayacağı bir yerlere gönderiyor. Garip kere garip.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Usta yazarlar Beşiktaş-Altay maçını yorumladı!

Takım oyunu anlamında Beşiktaş hiç fena değildi. Yardımlaşma, kazanma azmi, ikili mücadelelerdeki direnç hepsi belli bir seviyeye çıkmış, bu çok önemli. Tur morali ve iyi diyebileceğimiz oyunun getireceği özgüven önce Süper Kupa maçında, ardından da ligde Kartal'ın gücüne güç katacaktır. Moralle desteklenmiş öz güven her şeydir.

NOT: Bana göre Altay'ın net penaltısı verilmedi. VAR olsa atlanmazdı.

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