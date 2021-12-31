31 Aralık 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Icrypex-Aliağa Petkimspor maçı ertelendi!

Beşiktaş maçı ertelendi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.12.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında oynanması planlanan Beşiktaş Icrypex-Aliağa Petkimspor karşılaşması, konuk takımdaki yeni tip corona virüsü vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında oynanması gereken Beşiktaş Icrypex-Aliağa Petkimspor maçı, konuk takımdaki yeni tip corona virüsü vakaları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde, İstanbul'da 2 Ocak Pazar günü Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde saat 13.00'te oynanması gereken karşılaşmanın ertelendiği bilgisi yer aldı.

Aliağa Petkimspor, daha önce, 6'sı oyuncu 9 kişinin Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığını açıklamıştı.

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