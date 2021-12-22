Beşiktaş’ta ’Teknik Direktör’ kriterleri belirlendi! Yönetim taviz vermeyecek

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılışından sonra Önder Karaveli ile yola devam ediliyor ancak bir yandan da yeni teknik direktör için görüşmeler devam ediyor. Beşiktaş, şu ana kadar Daniel Farke ve Bruno Pinheiro ile görüştü ancak olumsuz sonuçlandı.