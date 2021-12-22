22 Aralık 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta 'Teknik Direktör' kriterleri belirlendi! Yönetim taviz vermeyecek

Beşiktaş, yeni gelecek hocaya taviz vermeyecek. Alınan karara göre, takım bütçesi, hocanın maaşı, tazminat ve tüm transferler yönetimin onayından geçecek. Başkan Ahmet Nur Çebi ile Önder Karaveli dünkü idmanda bir süre baş başa özel sohbet gerçekleştirdi. İşte ayrıntılar... |Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş’ta ’Teknik Direktör’ kriterleri belirlendi! Yönetim taviz vermeyecek
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.12.2021

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılışından sonra Önder Karaveli ile yola devam ediliyor ancak bir yandan da yeni teknik direktör için görüşmeler devam ediyor. Beşiktaş, şu ana kadar Daniel Farke ve Bruno Pinheiro ile görüştü ancak olumsuz sonuçlandı.

Beşiktaş’ta ’Teknik Direktör’ kriterleri belirlendi! Yönetim taviz vermeyecek

Siyah-beyazlı yönetimin listesinde Şenol Güneş, Rıza Çalımbay ve Okan Buruk isimleri öne çıkıyor. Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş yönetimi yeni teknik direktör için kriterler belirledi ve bu kriterlerden asla taviz verilmiyor:

Beşiktaş’ta ’Teknik Direktör’ kriterleri belirlendi! Yönetim taviz vermeyecek

Yeni gelecek teknik direktörün maaşı en yüksek 500-600 bin euro olmalı.
Sözleşmesinde tazminat maddesi olmayacak. Ne gelirken, ne de giderken herhangi bir tazminat şartıyla karşılanmayacak.
Takım bütçesi gelecek sene düşürülecek, ancak takımı yine de şampiyonluğa oynatacak.

Beşiktaş’ta ’Teknik Direktör’ kriterleri belirlendi! Yönetim taviz vermeyecek

Afrika'dan Güney Amerika'dan gençleri düşük bütçelerle takıma kazandırabilecek bir futbolcu portföyüne sahip olacak.
Planlar uzun vadeli yapılacak. Düşük bütçelerle de olsa uzun vadeli planlarda Avrupa'da başarı vadetmeyen teknik direktörle anlaşılmayacak.
Transferde 25 yaşın üzerindeki isimlere kolay kolay yönelme olmayacak.
Önder Karaveli, ekibinde yer alacak, alt yapıdan Mehmet Ekşi ile koordineli çalışacak.

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