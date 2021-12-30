BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’a Caleb Ekuban’dan iyi haber! Transfer...

"YENİ DURAĞI TÜRKİYE"

Haberde, Genoa'dan ayrılması beklenen ilk iki ismin Caicedo ile Ekuban olduğu ve Ekuban'ın yeni durağının Türkiye olabileceği yazıldı.

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