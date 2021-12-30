BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'a Caleb Ekuban'dan iyi haber! Transfer...
Spor Toto Süper Lig'de son olarak Konyaspor'a mağlup olan ve zirvenin bir hayli uzağında yer alan Beşiktaş, transfer çalışmalarına da hız verdi. Siyah-beyazlıların bir dönem Trabzonspor forması da giyen Caleb Ekuban'ı gündeme aldığı iddia edildi. Bu konuda İtalya'dan ise iyi haber geldi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Son şampiyon Beşiktaş, sezona flaş transferlerle başlasa da beklenen performansı sahaya yansıtamadı. Siyah beyazlılar teknik direktör Sergen Yalçın ile yolları ayırırken, sezonun ilk yarısını Önder Karaveli ile noktaladı.
Gözünü ara transfere çeviren siyah beyazlıların öncelikli hedefi de eski Trabzonsporlu Caleb Ekuban. fotomac.com.tr'nin derlediği habere göre; Genoa Teknik Direktörü Shevchenko, Gana asıllı İtalyan futbolcuyu gözden çıkardı.
"YENİ DURAĞI TÜRKİYE"
Haberde, Genoa'dan ayrılması beklenen ilk iki ismin Caicedo ile Ekuban olduğu ve Ekuban'ın yeni durağının Türkiye olabileceği yazıldı.
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