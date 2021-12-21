BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza’dan olay gönderme! Mesut Özil...

İYİ BİR FUTBOLCUYUM

Beşiktaş'ta, Fenerbahçe derbisinin en iyisi olan Josef, attığı 2 gol ve yaptığı açıklamalardan sonra yaptığı paylaşımla da gündeme damgasını vurdu. Maçtan sonra, "Tanrı'ya şükürler olsun iyi futbolcuyum" diyen Josef, 433 sayfasının Mesut Özil ve 'Elmas' emojisi paylaşımına olay gönderme yaptı.



