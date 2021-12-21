BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza'dan olay gönderme! Mesut Özil...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. Mücadele karşılıklı gollerle 2-2 sona ererken, siyah-beyazlıların Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza maça damga vurdu. Attığı 2 golle yıldızlaşan Josef, sosyal medya hesabından Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ile ilgili yapılan bir paylaşıma göndermede bulundu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın Kadıköy'deki derbide ezeli rakibiyle 2-2 berabere kalmasının yankıları halen devam ediyor. Siyah-beyazlı yöneticiler, hakem Fırat Aydınus'un maçı yönetmediğini, sadece idare ettiğini ifade ederken; Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza'nın paylaşımı ise güne damgasını vurdu.
Daha önce Fenerbahçe formasını giyen Josef de Souza, 433 sayfasının Fenerbahçeli Mesut Özil'in gol sevinci fotoğrafını 'elmas' emojisi koyarak paylaşmasının ardından karşı bir hamleyle buna cevap verdi.
İYİ BİR FUTBOLCUYUM
Beşiktaş'ta, Fenerbahçe derbisinin en iyisi olan Josef, attığı 2 gol ve yaptığı açıklamalardan sonra yaptığı paylaşımla da gündeme damgasını vurdu. Maçtan sonra, "Tanrı'ya şükürler olsun iyi futbolcuyum" diyen Josef, 433 sayfasının Mesut Özil ve 'Elmas' emojisi paylaşımına olay gönderme yaptı.
Brezilyalı futbolcu, Mesut'u öven 433 sayfasına; kendi gol sevincini ve 'joker' emojisi bıraktı. Fenerbahçeli taraftarlar Josef'in paylaşımına tepki gösterirken; Beşiktaşlı taraftarlar ise oyuncularına sahip çıktılar.
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