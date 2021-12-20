Beşiktaşlı yıldıza büyük övgü! "Maçın kaderini değiştirdi"

Pjanic biraz daha Beşiktaş'a ve futbola konsantre olsa keşke.. Oğuzhan'da iki haftadır büyük kıpırdama var. Ona kırgınlığım; futbol yeteneği bu kadar iyi olan bir oyuncunun çok daha fazlasını sergilemesindendir. Fenerbahçe'de de Mesut Özil'in kariyerine lafım yok ama dün Fenerbahçe'de sahada yıldızı parlayan isim Szalai idi...

