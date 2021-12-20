Beşiktaşlı yıldıza büyük övgü! "Maçın kaderini değiştirdi"
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk oldu ve Josef de Souza'nın attığı gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları Turgay Demir ve Sinan Vardar da, siyah-beyazlılara ayrı bir parantez açarak o isimden büyük övgüyle bahsetti. İşte o yazılar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
KRAL JOSEF - TURGAY DEMİR
Derbi beklentilerimize uygun şekilde beraberlikle bitti. İlk yarıda iki takımın da doğru düzgün pas yapamadığını gördük.
Buna karşılık biri penaltıdan üç gol geldi.
Beşiktaş adına Josef De Souza büyük oynadı ve derbide skoru tek başına yüklendi.
Bravo!
Kartal'ın en büyük problemlerinden biri Larin… Bu oyuncunun dağınık görüntüsü Batshuayi'i de bozuyor ama maalesef kenardaki hocaların dünyaları başka!.. Larin son on dakikaya kadar oyunda kalır mı!?
Ghezzal çıkar mı!?
Ayağında paten varmış gibi oynayan Gökhan Töre kurtarıcı olarak oyuna girer mi!?
Sevgili Önder hocam, ayağına bir fırsat gelmiş, göstersene kendini, cesur davransana. Sergen Yalçın'ın ezber değişikliklerini yapacaksan hiç yapma daha iyi!
Dün dört gollü kötü bir futbol izledik ve zaman zaman da bazı gerginlikler yaşandı. Bu şartlarda daha fazla gol tesadüflere ve duran toplara kalmıştı. Beşiktaş'ın üçüncüyü bulabilmesi için de Batshuayi'nin doğru zamanda, doğru topla buluşması önemliydi.
Bu buluşma bir kez gerçekleşti onda da Belçikalı'nın harika şutunda top direğin çatalından döndü.
Beşiktaş'ta bir Vida var ki sormayın gitsin!
Ayağına gelen her topta inanılmaz panik yapıyor, topu verecek kimseyi bulamıyor ve en sonunda da hata yapıyor.
Haftalardır manzara bu, dün kendi rekorunu kırdı ve resmen gol ikram etti. İşin ilginç yanı Ersin de ısrarla Vida'yla başlatmaya çalışıyor oyunu. Beşiktaş öncelikle bu hatalardan kurtulmalı.
Gecenin adamı elbette Josef'ti.
Yüreğini çimlere serdi, insanüstü bir gayretle mücadele ederken harika iki golle Beşiktaş'a puan kazandırdı.
Bu beraberlik kime yarar derseniz, Beşiktaş'a da, Fenerbahçe'ye de yaramaz.
Net!
3 PUAN KAÇTI - SİNAN VARDAR
Beklediğim gibi kalitesiz ama heyecanı yüksek bir derbi izledik. Beşiktaş 90 dakika boyunca baskılı oynadı. Siyah beyazlı takımın coşkusunu görünce 'Bundan önceki haftalar neredeydiniz beyler?' demekten kendimi alamadım.
Ghezzal ve Rosier bu sezonki en iyi futbollarını sahaya sürerken Josef de takımın maestrosu görevindeydiler. Josef'in harika hücum yoklamarında iki gol bulması maçın güzellikleri arasındaydı. Yıldızlar topluluğu Fenerbahçe yanlış transfer kurbanı mı, yoksa takım ruhu oturmamış mı bilemedim ama bu kötü Fenerbahçe karşısında Beşiktaş'ın iki kere yenik duruma düşmesi de kafa karıştıran ilginç bir durumdu.
Son iki sezonun en iyi hakemi Fırat Aydınus'ın, Larin'in istem dışı bir şekilde seken topun eline çarpmasına tereddütsüz penaltı noktasını göstermesi futbol vicdanımı yaraladı. Fenerbahçe'nin ikinci golünde Vida geri pasıyla asistiyle öyle bir hata yaptı ki, bu hediyeden öte bir goldü. Böylesine bir tecrübeye yakışmadı.
Beşiktaş'ın ikinci golünde Rıdvan, Josef'e 'al da at' dercesine orta yaptı ki, maçın da kaderini değiştiren isimlerin başında geldi... İşte Rıdvan işte altyapı... Necip'in sakatlanması Beşiktaş için şanssızlıktı ama yerine de Serdar Saatçı'nın girmesi de Beşiktaş'ın doğruları arasındaydı. Pjanic ve Oğuzhan ikisi de büyük yetenek.
Pjanic biraz daha Beşiktaş'a ve futbola konsantre olsa keşke.. Oğuzhan'da iki haftadır büyük kıpırdama var. Ona kırgınlığım; futbol yeteneği bu kadar iyi olan bir oyuncunun çok daha fazlasını sergilemesindendir. Fenerbahçe'de de Mesut Özil'in kariyerine lafım yok ama dün Fenerbahçe'de sahada yıldızı parlayan isim Szalai idi...
Maçın hakkı Beşiktaş'ındı. 90+5'te Batshuayi'nin vuruşunda direkten dönen şutundan çıkan ses Beşiktaş semtinden bile duyuldu. Beşiktaş iki haftadır doğru futbolu oynuyor. Önder Karaveli'nin takıma dokunuşları takdir-i şahan... Önder Hoca göreve devam etmeli. Fenerbahçe kulübesi çoktan görevden ayrılmış gibi...
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