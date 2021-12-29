Riva'da kritik zirve! Ahmet Nur Çebi ve Nihat Özdemir...
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile görüşmek için Riva’daki federasyon binasına gitti. Ahmet Nur Çebi, Nihat Özdemir ile sezonun ilk yarısındaki hakem hataları üzerine görüşecek.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, hakem performanslarından duydukları rahatsızlık nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na geldi. Çebi, Nihat Özdemir ile hakem hatalarını görüşecek.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, hakemlerin performanslarından duyduğu rahatsızlık nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na geldi. Ahmet Nur Çebi'yi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir karşılarken, Kulüpler Birliği Vakfı İstişare toplantısı nedeniyle federasyonda bulunan Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu da Çebi'yle Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri girişinde görüştü. Nihat Özdemir ile görüşecek olan Çebi, aynı zamanda Merkez Hakem Kurulu'nun yapısının değişmesi konusunda da fikirlerini dile getirecek.
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