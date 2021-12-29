BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Önder Karaveli'den takıma uyarı! "Gösterin gücünüzü"

"YENİDEN BAŞLAYALIM"

Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'in son şampiyonu biziz, üstelik bir değil iki kupamız var müzemizde. Bu nedenle sadece Beşiktaş camiası değil, taraflı tarafsız herkesin bizden beklentisi büyük.