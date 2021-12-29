BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Önder Karaveli'den takıma uyarı! "Gösterin gücünüzü"
Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Konyaspor maçı sonrası öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Gol yollarında ciddi sorunlar yaşadıklarını ifade eden Karaveli, "Yeteri kadar net pozisyon bulamıyoruz. Gerçek gücünüzü ortaya koymak için çok zamanımız yok" diyerek futbolcularını uyardı.
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Konyaspor yenilgisinin ardından takım oyunlarını eleştirirken, futbolcularına da tatlı sert uyarılarda bulundu. Sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirten Karaveli, şu ifadeleri kullandı:
"Ligin, kendi evinde en etkili takımlarından biriyle oynadık. Mağlubiyeti hak etmedik ama kazanacak bir performans da sergileyemedik.
En büyük sorunumuz, rakip ceza alanında yeteri kadar net gol pozisyonuna girememek. Bunu çözmek için çok fazla vaktimiz yok. Türkiye Kupası ve Süper Kupa maçlarında bu sıkıntıyı ortadan kaldıralım" ifadelerini kullandı.
Ligin ilk yarısını istemediğimiz bir yerde tamamladık. Artık yeniden başlama zamanı geldi. Kupa maçlarının ardından, lige çok iyi bir başlangıç yaparak zirve yarışında etkili bir pozisyona girmeliyiz."
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