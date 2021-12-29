29 Aralık 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Siyah beyazlıların Altay maçı kamp kadrosu belli oldu!

Beşiktaş’ın kamp kadrosu açıklandı! Yıldız isim takıma geri döndü
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 Giriş Tarihi: 29.12.2021

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'unda Beşiktaş, Altay ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah beyazlıların kamp kadrosu belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'unda Beşiktaş, Altay ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah beyazlıların kamp kadrosu belli oldu.

Kadroda bir süredir formasından uzak kalan Alex Teixeira da yer aldı.

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