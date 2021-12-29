29 Aralık 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan gözden düştü! Kiralık gidiyor...

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Salih Uçan geldiği günden bu yana bir türlü beklenen çıkışı gösteremedi. Bu gelişmenin ardından 27 yaşındaki futbolcuya İzmir ekibi Göztepe talip oldu. İşte sunulan teklif ve detaylar... (BJK spor haberleri)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan gözden düştü! Kiralık gidiyor...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.12.2021

Süper Lig'de ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan İzmir ekibi, transferde gaza bastı. Yeni Asır'ın derlediği habere göre sarı-kırmızılılar, orta alanda yaşanan problemi Beşiktaş'ın yıldızı Salih Uçan ile çözmeyi planlıyor. On numara da oynayan futbolcu kiralık olarak düşünülüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan gözden düştü! Kiralık gidiyor...

Spor Toto Süper Lig'de devre arasına düşme potasında giren Göztepe'de yönetim, transfer için düğmeye bastı. Sarı-kırmızı yönetim, Türkiye'den birçok yıldızı gündemine alırken orta alana takviyeyi öncelik sırasına aldı. Kurmaylar teknik direktör Nestor El Maestro'dan aldığı rapor sonrasında Beşiktaş'ın yıldızı Salih Uçan'ı gündemine aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan gözden düştü! Kiralık gidiyor...

Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi 2023 sezonu sonuna kadar sürecek olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Menajeri kanalıyla Uçan'ın nabzını yoklayan Göz-Göz yönetimi, olumlu temaslar kurarken Beşiktaş yönetimine talebini en kısa sürede iletecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan gözden düştü! Kiralık gidiyor...

OLUMLU SİNYALLER ALDI

Siyah-beyazlı ekipte sadece 5 lig maçında on birde forma giyen Salih'in de sürekli forma giyebileceği bir ekibe transferine olumlu bakabileceği öğrenildi. On numara pozisyonunda da forma giyen Salih, Bucaspor altyapısında yetişirken kariyerinde Fenerbahçe, Roma, Sion, Empoli ve Alanyaspor formaları da giydi.

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