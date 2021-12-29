BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan gözden düştü! Kiralık gidiyor...

OLUMLU SİNYALLER ALDI



Siyah-beyazlı ekipte sadece 5 lig maçında on birde forma giyen Salih'in de sürekli forma giyebileceği bir ekibe transferine olumlu bakabileceği öğrenildi. On numara pozisyonunda da forma giyen Salih, Bucaspor altyapısında yetişirken kariyerinde Fenerbahçe, Roma, Sion, Empoli ve Alanyaspor formaları da giydi.

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