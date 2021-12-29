29 Aralık 2021, Çarşamba
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Serdar Aziz bombası! İşte yönetimin transfer planı...
Beşiktaş'ta stoper arayışları sürüyor. Süper Lig'de beklentilerin altında kalan siyah beyazlılar, stoper sorununa çözüm aramak isterken gündeme flaş bir isim geldi. Kartal'ın sarı lacivertliler ile sözleşmesi sona erecek olan Serdar Aziz için harekete geçtiği ifade edildi. İşte detaylar...
Süper Lig'de ilk yarı sona ermesiyle transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. Takvim'in haberine göre; bu sezon Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Serdar Aziz için sürpriz bir iddia gündeme geldi. 2018-2019 sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye imza atan 31 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalamazsa sezon sonu serbest kalacak. Gelen bilgilere göre Serdar Aziz'i bonservis bedeli ödememek kaydıyla Beşiktaş kadrosuna katmak istiyor. Siyah-Beyazlı kurmayların gerekirse sezon sonuna bekleyeceği de iddia ediliyor.
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