Eski Trabzonsporlu Caleb Ekuban Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı...

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde başarısız sonuçlar alan Beşiktaş'ta, ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonlarda Trabzonspor forması giyen Caleb Ekuban'a kanca attı. İtalyan basınında yer alan habere göre, golcü futbolcunun Beşiktaş formasıyla Türkiye'ye dönebileceği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Hücum hattından beklenen verimi alamayan Beşiktaş'ta yönetim çözümü transferde buldu. Ocak ayında yapılacak takviyeler için kolları sıvayan Kartal, Caleb Ekuban'ı gündemine aldı.