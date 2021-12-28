28 Aralık 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Eski Trabzonsporlu Caleb Ekuban Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı...

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde başarısız sonuçlar alan Beşiktaş'ta, ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonlarda Trabzonspor forması giyen Caleb Ekuban'a kanca attı. İtalyan basınında yer alan habere göre, golcü futbolcunun Beşiktaş formasıyla Türkiye'ye dönebileceği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Eski Trabzonsporlu Caleb Ekuban Türkiye’ye dönüyor! Yeni takımı...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 Giriş Tarihi: 28.12.2021

Hücum hattından beklenen verimi alamayan Beşiktaş'ta yönetim çözümü transferde buldu. Ocak ayında yapılacak takviyeler için kolları sıvayan Kartal, Caleb Ekuban'ı gündemine aldı.

Eski Trabzonsporlu Caleb Ekuban Türkiye’ye dönüyor! Yeni takımı...

Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla gösterdiği performansla göz kamaştıran ve İtalya Serie A'nın yolunu tutan Ganalı futbolcu, Genoa'da ritmini bulamadı.

Eski Trabzonsporlu Caleb Ekuban Türkiye’ye dönüyor! Yeni takımı...

Takımından ayrılması gündeme gelen 27 yaşındaki golcü için Beşiktaş devreye girdi. Fotomac.com.tr'nin İtalyan basını Gazzetta dello Sport'tan derlediği haberde; Ekuban'ın, siyah-beyazlı formayla Türkiye'ye dönebileceği iddia edildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş’ın yediği gollerin hepsinde o isimler var! "Beşiktaş'ın yediği gollerin hepsinde o isimler var!"
Flaş sözler! İpin ucunu kaçırdı Flaş sözler! "İpin ucunu kaçırdı"
Beşiktaşlı yıldızı eleştirdi! 69 dakika oyunda kalması... Beşiktaşlı yıldızı eleştirdi! "69 dakika oyunda kalması..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör