Beşiktaş'ta Önder Karaveli Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu! "Hazırlıklarımızı yaptık"

Beşiktaş'ta Önder Karaveli, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARAVELİ'NİN AÇIKLAMALARI:

"İyi hissediyorum. Beşiktaş ile bu beraberlik benim adıma çok güzel. Taraftarlarımıza ve camiamıza teşekkür ederim. Emekçi bütün antrenörlere sahip çıkış oldu bu. Benim için söyledikleri her şey için minnettarım. Başkan, yönetim, oyuncuların desteğine minnettarım."

"Fenerbahçe'nin standart bir oyunu var, buna göre hazırlıklarımızı yaptık. Oyuncularımız iyi durumda ve hazırız"

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