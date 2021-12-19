19 Aralık 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Önder Karaveli Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu! "Hazırlıklarımızı yaptık"

Önder Karaveli’den derbi sözleri!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 Giriş Tarihi: 19.12.2021

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Zorlu karşılaşma öncesi siyah beyazlılarda, Önder Karaveli açıklamalarda bulundu. İşte Karaveli'nin açıklamaları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Önder Karaveli, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARAVELİ'NİN AÇIKLAMALARI:

"İyi hissediyorum. Beşiktaş ile bu beraberlik benim adıma çok güzel. Taraftarlarımıza ve camiamıza teşekkür ederim. Emekçi bütün antrenörlere sahip çıkış oldu bu. Benim için söyledikleri her şey için minnettarım. Başkan, yönetim, oyuncuların desteğine minnettarım."

"Fenerbahçe'nin standart bir oyunu var, buna göre hazırlıklarımızı yaptık. Oyuncularımız iyi durumda ve hazırız"

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