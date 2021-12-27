27 Aralık 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Tolgay Arslan'dan flaş itiraf! "Paramı istedim kadro dışı kaldım"

Tolgay Arslan’dan flaş itiraf! Paramı istedim kadro dışı kaldım
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.12.2021

İtalya Ligi takımlarından Udinese'de forma giyen Tolgay Arslan, Beşiktaş dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tolgay, "Devre arasında kebap dürüm yediğim iddiaları doğru değil. Ben orada muz yiyordum. Soyunma odasında kebap mı olur? Buradaki sorun; kulübün, futbolcuyu itibarsızlaştırmaya çalışması ve bu yüzden saçma sapan dedikodular çıkarması. Bana 5 ay boyunca para ödemediler, ben de paramı istedim. Paramı istediğim için kadro dışı bırakıldım. Benim için o noktada başkan bitmişti. Sonra Fenerbahçe ile anlaştım." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

İtalya Ligi Serie A takımlarından Udinese forması giyen orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta soyunma odasında dürüm yemediğini söyleyen 31 yaşındaki futbolcu, kendisinin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını söyledi.

Beşiktaş'ta bir maçın devre arasında kebap yediğiyle ilgili çıkan iddialar hakkında konuşan Arslan, "Devre arasında kebap dürüm yediğim iddiaları doğru değil. Ben orada muz yiyordum. Soyunma odasında kebap mı olur? Buradaki sorun; kulübün, futbolcuyu itibarsızlaştırmaya çalışması ve bu yüzden saçma sapan dedikodular çıkarması. Bana 5 ay boyunca para ödemediler, ben de paramı istedim. Paramı istediğim için kadro dışı bırakıldım. Benim için o noktada başkan bitmişti. Sonra Fenerbahçe ile anlaştım." cevabını verdi.

Son olarak Serie A'da mutlu olduğunu söyleyen Tolgay Arslan, "Türkiye'ye dönmeyeceğim. Serie A'yı çok seviyorum ve burada kalmak istiyorum." dedi.
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