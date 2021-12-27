27 Aralık 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'ta soyunma odasında dürüm yemediğini söyleyen 31 yaşındaki futbolcu, kendisinin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını söyledi.
Beşiktaş'ta bir maçın devre arasında kebap yediğiyle ilgili çıkan iddialar hakkında konuşan Arslan, "Devre arasında kebap dürüm yediğim iddiaları doğru değil. Ben orada muz yiyordum. Soyunma odasında kebap mı olur? Buradaki sorun; kulübün, futbolcuyu itibarsızlaştırmaya çalışması ve bu yüzden saçma sapan dedikodular çıkarması. Bana 5 ay boyunca para ödemediler, ben de paramı istedim. Paramı istediğim için kadro dışı bırakıldım. Benim için o noktada başkan bitmişti. Sonra Fenerbahçe ile anlaştım." cevabını verdi.
Son olarak Serie A'da mutlu olduğunu söyleyen Tolgay Arslan, "Türkiye'ye dönmeyeceğim. Serie A'yı çok seviyorum ve burada kalmak istiyorum." dedi.
Tolgay Arslan'dan flaş itiraf! "Paramı istedim kadro dışı kaldım"
İtalya Ligi takımlarından Udinese'de forma giyen Tolgay Arslan, Beşiktaş dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tolgay, "Devre arasında kebap dürüm yediğim iddiaları doğru değil. Ben orada muz yiyordum. Soyunma odasında kebap mı olur? Buradaki sorun; kulübün, futbolcuyu itibarsızlaştırmaya çalışması ve bu yüzden saçma sapan dedikodular çıkarması. Bana 5 ay boyunca para ödemediler, ben de paramı istedim. Paramı istediğim için kadro dışı bırakıldım. Benim için o noktada başkan bitmişti. Sonra Fenerbahçe ile anlaştım." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
İtalya Ligi Serie A takımlarından Udinese forması giyen orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ta soyunma odasında dürüm yemediğini söyleyen 31 yaşındaki futbolcu, kendisinin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını söyledi.
Beşiktaş'ta bir maçın devre arasında kebap yediğiyle ilgili çıkan iddialar hakkında konuşan Arslan, "Devre arasında kebap dürüm yediğim iddiaları doğru değil. Ben orada muz yiyordum. Soyunma odasında kebap mı olur? Buradaki sorun; kulübün, futbolcuyu itibarsızlaştırmaya çalışması ve bu yüzden saçma sapan dedikodular çıkarması. Bana 5 ay boyunca para ödemediler, ben de paramı istedim. Paramı istediğim için kadro dışı bırakıldım. Benim için o noktada başkan bitmişti. Sonra Fenerbahçe ile anlaştım." cevabını verdi.
Son olarak Serie A'da mutlu olduğunu söyleyen Tolgay Arslan, "Türkiye'ye dönmeyeceğim. Serie A'yı çok seviyorum ve burada kalmak istiyorum." dedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı