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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta rota yeniden Şenol Güneş hamlesi! Ahmet Nur Çebi bizzat devrede

Beşiktaş’ta rota yeniden Şenol Güneş!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.12.2021

Beşiktaşlı yönetici Adnan Dalgakıran'ın “Yakın zamanda İstanbul’da olacak” dediği Pinheiro, siyah beyazlılar için “Gitmiyorum” dedi. Kartal bunun gelişme sonrası B planını devreye sokarak Şenol Güneş’in kapısını çaldı. Başkan Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman döneminde takımın teknik direktörlüğünü yapan ve iki şampiyonluk kazanan Şenol Güneş ile görüşme kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta tüm gözler bu akşam oynanacak derbi maçında olsa da, teknik direktör belirsizliği iyice içinden çıkılmaz bir hal aldı. Yalçın'ın istifasının ardından bir çok isimle temasa geçen, hatta Bruno Pinherio ile görüştükten sonra "Bugün İstanbul'a olur" açıklamasını yapan yönetim, Portekizli teknik adamın "Hayır, gitmiyorum" açıklamasıyla büyük bir şok yaşadı. Fotomaç'ın haberine göre, Siyah- beyazlı yönetim, Portekiz'den gelen bu haber üzerine hemen B planını devreye soktu ve ilk günden bu yana adı listenin ilk sıralarından yer alan Şenol Güneş'in kapısı çalındı.

ÇEBİ BİZZAT GÖRÜŞECEK
Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, Orman döneminde takımın teknik direktörlüğünü yapan ve iki şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş ile görüşme kararı aldı. Şenol Güneş döneminde, deneyimli teknik adamla birlikte çalışan ve yakın dostluğu bulunan Ahmet Nur Çebi sezon ortasında bir takım almak istemeyen Güneş'i ikna etmeye çalışacak. Kısa bir süre içerisinde Güneş ile bir araya gelecek olan Ahmet Nur Çebi, düşüncelerini aktararak, 69 yaşındaki teknik adamı ikna etmek için uğraşacak. Ahmet Nur Çebi ile yakın dostluğu bulunan Güneş'in bu görüşmede Beşiktaş'a 'Evet' demesi bekleniyor.

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