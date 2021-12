BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman hakkında Atilla Türker'den flaş sözler! "102 milyon Euro'nun..."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Olağan Mali Kongre'de eski başkan Fikret Orman hakkında "Millet, 'Fikret Orman paralar nerede' derken seni aklayacak bir rapor çıkarmaya çalıştım, al bu raporu git savun kendini. Nedir korkun? Bu bir şanstır sizin için. Biz bunu yapıyoruz. Biz bunu yapmasak, senelerce diyeceklerdi. Eğer haklıysan, buyur hallet. Rapor da senin. Fikret beye de buradan mesajım var: Kardeş, seninle benim aramda helallik bir konu yok. Helallik alacaksak, ben senden alacağım. Ama Beşiktaş başkanlığı bittikten sonra. Bana neler yaptığını burada anlatmayacağım." demişti. Usta gazeteci Atilla Türker, Futbol Plus'tan Ali Genç'e yaptığı konuşmada, "Ahmet Nur Çebi'nin bağımsız denetim şirketinden çıkan raporları paylaşması milattır. Eksik olan 102 milyon Euro'nun çoğu Orman döneminde aittir." dedi. İşte Atilla Türker'in Fikret Orman hakkında yaptığı konuşmanın tamamı... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, mali genel kurulda Fikret Orman hakında, "Millet, 'Fikret Orman paralar nerede' derken seni aklayacak bir rapor çıkarmaya çalıştım, al bu raporu git savun kendini. Nedir korkun? Bu bir şanstır sizin için. Biz bunu yapıyoruz. Biz bunu yapmasak, senelerce diyeceklerdi. Eğer haklıysan, buyur hallet. Rapor da senin. Fikret beye de buradan mesajım var: Kardeş, seninle benim aramda helallik bir konu yok. Helallik alacaksak, ben senden alacağım. Ama Beşiktaş başkanlığı bittikten sonra. Bana neler yaptığını burada anlatmayacağım." demişti.

Orman, Çebi'nin kendisine yönelik yaptığı suçlamalara dair, "Ortada 102-103 milyon Euro'luk bir meblağ var. Bu meblağın hangisi bizim dönemimizi ilgilendiriyor, onu da bilmiyorum. Söylenen şeylerde futbolculara tazminattan bahsediliyor. Yaptığımız sponsorluklarda Aktif Reklam gibi bir şey de olmadı. Rapor içerisinde duyduğum kadarıyla birçok şeye değinilmiş ama hangisi bizim dönemimizle alakalı bilmiyorum. Alçakça bir şey bu. Kongreden 2 gün önce yapılıyor. Benim geldiğim günde Beşiktaş'ta kim 100 bin Euro'yu yan yana görmüş. Hepinizin bildiği gerçekler bunlar. 102 milyon Eurolar falan algıyla bir yere geldi" ifadelerini kullanmıştı.

Usta gazeteci Atilla Türker, konuya ilişkin Futbol Plus'tan Ali Genç'e konuştu. Türker yaptığı konuşmada, "102 milyon Euro'nun hesabı verilmeli. Bu paranın nerelere gittiğini gördüğümüzde insanın delirmemesi elde değil. Orman ve ekibinin yargılanması gerekir. O zaman her şey daha da netleşir. Ben bunları yazdığımda o yönetim tarafından linç edilmiştim. Şimdi her şey tescillendi. Bağımsız denetim şirketine telefon açıp Beşiktaş'ta olmayan belgeleri ben teslim ettim. Ahmet Nur Çebi ve ekibi düğmeye bastı ve gereğini yaptı. 102 milyon Euro'nun 88 milyon Euro'su Fikret Orman dönemine ait. Kalan para Yıldırım Demirören dönemini kapsıyor. Fikret Orman stadın korkuluklarının yapımını kendisine verdi. İhalesiz bir şekilde Fikret Orman'ın şirketi yaptı bunu. Yönetim kurulunun bundan haberi yoktu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu 2 milyon lirayı kulüpten alıp kendi hukuk bürosuna aktardı. Beşiktaş kulübüne ait olan Fulya otoparkı çok küçük bir meblağa karşılık birisine bırakılıyor. O kişiden de 2018 yılında Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun abisinin ortağı olan Mehmet Sağan adında birine 10+5 yıllığına kiraya verildi ve sudan ucuza verildi." dedi.

İŞTE O PROGRAM VE ATİLLA TÜRKER'İN SÖZLERİ

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ