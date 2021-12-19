19 Aralık 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Bruno Pinheiro Beşiktaş'a neden gelmedi? Gerçek ortaya çıktı...

Süper Lig'de Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından henüz yeni bir teknik direktörle anlaşmaya varamayan Beşiktaş'ta transferi son anda gerçekleşmeye Pinheiro'nun neden gelmediği ortaya çıktı. Portekizli çalıştırıcının Braga'nın başına geçeceği iddia edildi. Beşiktaş haberleri (BJK spor haberleri)

Bruno Pinheiro Beşiktaş’a neden gelmedi? Gerçek ortaya çıktı...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.12.2021

Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Bruno Pinheiro'ydu.

Bruno Pinheiro Beşiktaş’a neden gelmedi? Gerçek ortaya çıktı...

Siyah-beyazlıların ikinci başkanı Adnan Dalgakıran'ın İstanbul'a geleceğini açıkladığı Portekizli çalıştırıcı, yaptığı açıklama ile bu bilgiyi reddetmişti.

Bruno Pinheiro Beşiktaş’a neden gelmedi? Gerçek ortaya çıktı...

Pinheiro'nun, Beşiktaş'ın teklifini geri çevirmesindeki gerçek ortaya çıktı. Portekiz basınından A Bola'da yer alan ve fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un derlediği habere göre, 45 yaşındaki genç hocanın Braga'nın başına geçebileceğini yazdı.

Bruno Pinheiro Beşiktaş’a neden gelmedi? Gerçek ortaya çıktı...

Braga Teknik Direktörü Carlos Carvahal'in ocakta Flamengo'ya gitme ihtimalinin olduğu ve yerine Pinheiro'nun da Braga'nın başına geçebileceği ifade edildi.

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