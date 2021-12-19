Bruno Pinheiro Beşiktaş'a neden gelmedi? Gerçek ortaya çıktı...
Süper Lig'de Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından henüz yeni bir teknik direktörle anlaşmaya varamayan Beşiktaş'ta transferi son anda gerçekleşmeye Pinheiro'nun neden gelmediği ortaya çıktı. Portekizli çalıştırıcının Braga'nın başına geçeceği iddia edildi. Beşiktaş haberleri (BJK spor haberleri)
Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Bruno Pinheiro'ydu.
Siyah-beyazlıların ikinci başkanı Adnan Dalgakıran'ın İstanbul'a geleceğini açıkladığı Portekizli çalıştırıcı, yaptığı açıklama ile bu bilgiyi reddetmişti.
Braga Teknik Direktörü Carlos Carvahal'in ocakta Flamengo'ya gitme ihtimalinin olduğu ve yerine Pinheiro'nun da Braga'nın başına geçebileceği ifade edildi.
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