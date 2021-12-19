Beşiktaş'ta İbrahim Üzülmez gelişmesi!
Beşiktaş'ın teknik direktör konusunda Şenol Güneş ile anlaşılması halinde, teknik ekibe tanıdık bir isim daha dahil olacak. Güneş'in, bu konuda uzun yıllar siyah beyazlıların kaptanlığını yapan efsane ismi İbrahim Üzülmez'i de teknik kadrosunda yer almasını planladığı kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın teknik direktör konusunda Şenol Güneş ile yeniden el sıkışması durumunda, teknik ekibe tanıdık bir isim daha dahil olacak. Fotomaç'ın haberine göre, Güneş'in, bu konuda uzun yıllar Beşiktaş'ın kaptanlığını yapan İbrahim Üzülmez'i de teknik kadrosunda yer almasını planladığı öğrenildi. Şimdilik gözler bugünkü F.Bahçe derbisine çevrildi. Yönetimin teknik direktör konusundaki son kararını derbi sonrası vermesi bekleniyor.
KARAVELİ GİTMEYECEK
Bugün için bir teknik adamla anlaşmayan Beşiktaş'a Önder Karaveli, teknik sorumlu olarak göreve devam edecek. Uzun yıllardır Türk futboluna ve Beşiktaş'a hizmet eden Önder Karaveli, Kayserispor maçının öncesinde ve sonrasında yaptığı açıklamalarla, taraftarların takdirini kazandı. Siyah-beyazlı camiada kamuoyu desteğini arkasına alan Önder Karaveli'nin yeni gelecek teknik adamın da antrenör ekibinde olmasına yüksek gözle bakılıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi