Beşiktaş’ta İbrahim Üzülmez gelişmesi!

Beşiktaş'ın teknik direktör konusunda Şenol Güneş ile anlaşılması halinde, teknik ekibe tanıdık bir isim daha dahil olacak. Güneş'in, bu konuda uzun yıllar siyah beyazlıların kaptanlığını yapan efsane ismi İbrahim Üzülmez'i de teknik kadrosunda yer almasını planladığı kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın teknik direktör konusunda Şenol Güneş ile yeniden el sıkışması durumunda, teknik ekibe tanıdık bir isim daha dahil olacak. Fotomaç'ın haberine göre, Güneş'in, bu konuda uzun yıllar Beşiktaş'ın kaptanlığını yapan İbrahim Üzülmez'i de teknik kadrosunda yer almasını planladığı öğrenildi. Şimdilik gözler bugünkü F.Bahçe derbisine çevrildi. Yönetimin teknik direktör konusundaki son kararını derbi sonrası vermesi bekleniyor.

KARAVELİ GİTMEYECEK

Bugün için bir teknik adamla anlaşmayan Beşiktaş'a Önder Karaveli, teknik sorumlu olarak göreve devam edecek. Uzun yıllardır Türk futboluna ve Beşiktaş'a hizmet eden Önder Karaveli, Kayserispor maçının öncesinde ve sonrasında yaptığı açıklamalarla, taraftarların takdirini kazandı. Siyah-beyazlı camiada kamuoyu desteğini arkasına alan Önder Karaveli'nin yeni gelecek teknik adamın da antrenör ekibinde olmasına yüksek gözle bakılıyor.

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