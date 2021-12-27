27 Aralık 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Konyaspor Beşiktaş maçı sonrası Önder Karaveli: Kaybetmeyi hak etmedik

Karaveli’den Konya yorumu! Kaybetmeyi hak etmedik
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 Giriş Tarihi: 27.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, mücadele 1-0'lık mağlubiyetle kapattı ve ilk devre sonunda 28 puan topladı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Önder Karaveli açıklamalarda bulundu. Karaveli, "Genele baktığımda takımımızın, kazanmayı çok fazla hak etmese de kaybettiğini hak ettiğini de düşünmüyorum. Öyle bir oyun olmadı. Maç boyunca dengeli bir oyun vardı." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Önder Karaveli, mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Konyaspor'u kutluyorum. Bugün genele baktığımda takımımızın, kazanmayı çok fazla hak etmese de kaybettiğini hak ettiğini de düşünmüyorum. Öyle bir oyun olmadı. Maç boyunca dengeli bir oyun vardı.

Rakibin bulduğu kadar pozisyon biz de bulduk ama Beşiktaş'ın oyunu bundan daha güçlü olmalı. Bundan daha fazla pozisyon bulmalıyız.

Hücumda biraz daha fazla çoğalabilseydik, biraz daha organize olup bulduğumuz pozisyonlarda doğru vuruşu yapabilseydik golü atardık. Ama yeterli değiliz, Beşiktaş bundan çok daha iyi oynayıp çok daha pozisyon bulup goller atmalı. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Bunu da kabul ediyorum ama yoğun maç trafiği, oyuncuların üzerinde yorgunluk yaratıyor. Bu, net belli oluyor.

Ben oyunda bir stoper değişikliğine gerek görmedim, buna ihtiyaç yoktu. Rakip, bizi böyle çok bunaltan bir oyun oynamadı. Birkaç tane cılız pozisyon vardı. Serdar da sahada olacaktır. O da bu takımın kıymetli oyuncularından birisi. Doğru zamanda mutlaka Serdar da sahada olacaktır.

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