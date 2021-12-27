Konyaspor Beşiktaş maçı sonrası Önder Karaveli: Kaybetmeyi hak etmedik
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, mücadele 1-0'lık mağlubiyetle kapattı ve ilk devre sonunda 28 puan topladı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Önder Karaveli açıklamalarda bulundu. Karaveli, "Genele baktığımda takımımızın, kazanmayı çok fazla hak etmese de kaybettiğini hak ettiğini de düşünmüyorum. Öyle bir oyun olmadı. Maç boyunca dengeli bir oyun vardı." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Önder Karaveli, mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler:
Konyaspor'u kutluyorum. Bugün genele baktığımda takımımızın, kazanmayı çok fazla hak etmese de kaybettiğini hak ettiğini de düşünmüyorum. Öyle bir oyun olmadı. Maç boyunca dengeli bir oyun vardı.
Rakibin bulduğu kadar pozisyon biz de bulduk ama Beşiktaş'ın oyunu bundan daha güçlü olmalı. Bundan daha fazla pozisyon bulmalıyız.
Hücumda biraz daha fazla çoğalabilseydik, biraz daha organize olup bulduğumuz pozisyonlarda doğru vuruşu yapabilseydik golü atardık. Ama yeterli değiliz, Beşiktaş bundan çok daha iyi oynayıp çok daha pozisyon bulup goller atmalı. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Bunu da kabul ediyorum ama yoğun maç trafiği, oyuncuların üzerinde yorgunluk yaratıyor. Bu, net belli oluyor.
Ben oyunda bir stoper değişikliğine gerek görmedim, buna ihtiyaç yoktu. Rakip, bizi böyle çok bunaltan bir oyun oynamadı. Birkaç tane cılız pozisyon vardı. Serdar da sahada olacaktır. O da bu takımın kıymetli oyuncularından birisi. Doğru zamanda mutlaka Serdar da sahada olacaktır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı