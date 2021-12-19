19 Aralık 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERİ: Estoril'den Bruno Pinheiro açıklaması! Gelmeme sebebi...

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme Bruno Pinheiro gelmişti. Beşiktaş, teklifini yapmış ancak taraflar anlaşamayınca görüşmeler askıya alınmıştı. Bruno Pinheiro'nun kulübü Estoril de Portekizli teknik direktörün takımda kalacağını açıkladı. İşte son detaylar... (BJK spor haberleri)

BEŞİKTAŞ HABERİ: Estoril’den Bruno Pinheiro açıklaması! Gelmeme sebebi...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.12.2021

Süper Lig'de Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından Portekizli teknik direktör Bruno Pinheiro'yu gündemine almıştı ancak görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Estoril’den Bruno Pinheiro açıklaması! Gelmeme sebebi...

Estoril kulübü de internet sitesinden Beşiktaş ile anlaşmaya varılamayan Bruno Pinheiro'yla ilgili bir açıklama yayınladı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Estoril’den Bruno Pinheiro açıklaması! Gelmeme sebebi...

İşte yapılan açıklama:

Geçen hafta boyunca, başka bir kulübün Estoril Praia teknik direktörü Bruno Pinheiro'nun hizmetlerine ilgi duyduğu iddiasıyla ilgili olarak yayınlanan birkaç haber gördük.

Normalde Estoril Praia'daki profesyonellerin iyi çalışmalarının diğer kulüplerin ilgisini çektiğine inanıyoruz.

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