Beşiktaş'ta 2020 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı! İşte yaşananlar...

Beşiktaş'ta, 2020 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı düzenleniyor. Bu toplantıda 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında görev alan yönetim kurullarının ibra edilmeleri için katılımcılar oy verecek. Ayrıca kongrede yaşanan gerginlik sonucu Ali Rıza Dizdar salondan çıkarıldı.

Beşiktaş'ta, 2020 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı düzenleniyor. Bu toplantıda 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında görev alan yönetim kurullarının ibra edilmeleri için katılımcılar oy verecek.

Akatlar Spor ve Kültür Merkezi'ndeki toplantı saat 10.00 itibarıyla başladı.

Siyah-beyazlı kulübün 2020 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, divan başkanlık kurulu üyeleri ve kongre üyelerinin katılımıyla BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor.

Toplantının açılışını Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar yaptı. Açılışın ardından Toplantı Divan Başkanlığı seçimi yapıldı ve başkanlığa Engin Baltacı seçildi. Ardından saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

GERGİN ANLAR YAŞANDI

Beşiktaş Genel Kurul Üyesi Ali Rıza Dizdar'ın, Mesut Urgancılar'a karşı eleştirileri sonrası salonda gerginlik yaşandı. Ali Rıza Dizdar, salondan çıkarıldı.

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