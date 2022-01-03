BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Adem Ljajic Çizme yolcusu! Bologna...

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Adem Ljajic'in geleceği merakl konusu. Sırp futbolcunun siyah beyazlılardan ayrılması beklenirken, gelen haberlere göre oyuncunun menajerinin İtalya'da görüşmeler yaptığı Ljajic için Bologna'nın teklifte bulunduğu öğrenildi.

Kadro dışı kalan Ljajic için çıkan transfer haberlerine yenisi eklendi. Sırp futbolcu ile Başakşehir'in ilgilendiği iddia edilmişti. Gelen haberlere, menajerinin İtalya'da görüşmeler yaptığı Ljajic için Bologna'nın teklifte bulunduğu öğrenildi. Beşiktaş'ın oyuncunun maliyetinden kurtulmak için gitmesini izin vereceği kaydedildi.

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