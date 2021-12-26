BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı!
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Konyaspor'la karşı karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah beyazlı takımın kamp kadrosu belli oldu.
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Konyaspor'la karşı karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah beyazlı takımın kamp kadrosu belli oldu.
Siyah beyazlılarda kart cezalısı Rosier'in yanı sıra, Necip Uysal, Alex Teixeira, N'Koudou ve Mert Günok kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ın İttifak Holding Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş
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