Beşiktaş'ta yıldızlar devreye girdi! Fenerbahçe derbisinde...
Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi kritik Fenerbahçe derbisi öncesi idmana giderek futbolculara moral verdi. Takımın ağır topları Vida, Pjanic, Josef ve Ghezzal da Önder hocayla sürekli temas halinde. İşte siyah beyazlılardaki son durum... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta yarın oynanacak derbi öncesinde topyekün seferberlik ilan edildi. Siyah-Beyazlılar'da Başkan Ahmet Nur Çebi dünkü gerçekleştirilen antrenmanı yakından takip etti. Çebi'nin yıldız oyuncularla bir araya geldiği ve oyunculara moral verdiği belirtildi.
Takvim'in haberine göre, Başkan Çebi'nin oyunculara, "Fenerbahçe maçları bizim için her zaman önemlidir. Bu maçın önemini sizlere anlatmaya gerek yok. Sizden ricam 90 dakika formanız için mücadele etmeniz. Kazanacağınızdan şüphem yok" dediği öğrenildi.
Öte yandan takımın ağır topları da derbi öncesi sorumluluk almayı ihmal etmiyor...
YILDIZLARDAN GÜÇ BİRLİĞİ
Siyah-Beyazlılar'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Miralem Pjanic, Josef de Souza ve Rachid Ghezzal yaptıkları toplantılarla birlikte teknik sorumlu Önder Karaveli'ye yardımcı oluyor. Takımdaki oyuncular özelliklerini Karaveli'ye aktarıyor. Ayrıca taktik toplantılarda fikir alışverişlerinde bulunuyorlar. Siyah-Beyazlılar zorlu Fenerbahçe deplasmanı öncesinde tek yürek olmuş durumda.
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