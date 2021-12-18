Beşiktaş’ta yıldızlar devreye girdi! Fenerbahçe derbisinde...

Takvim'in haberine göre, Başkan Çebi'nin oyunculara, "Fenerbahçe maçları bizim için her zaman önemlidir. Bu maçın önemini sizlere anlatmaya gerek yok. Sizden ricam 90 dakika formanız için mücadele etmeniz. Kazanacağınızdan şüphem yok" dediği öğrenildi.