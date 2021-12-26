BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a sert çıkış!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, İdari ve Mali Genel Kurul'da açıklamalarda bulundu. Çebi, "Bana helallik vermeyecekmiş. Kardeşim ben senden helallik istemiyorum. Millet, 'Fikret Orman paralar nerede?' derken raporu ortaya koydum. Korkun nedir? Bu sizin için bir şans. Al, kendini savun. Kötü mü yaptık? Haklıysan, sana şans tanıdık. Buyur hallet." dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, İdari ve Mali Genel Kurul'da açıklamalarda bulundu.



İŞTE ÇEBİ'NİN SÖZLERİ:



Bayağı yorgunum, 2-3 gündür uykusuzum. Enerji veriyorsunuz, teşekkürler. Burada bulunan herkes, Beşiktaş'a hizmet etmek için 2 gündür buradalar. Eleştiren de eleştirmeyen de hepsi bizim dostumuz, kardeşimizdir. Vardır bir sebebi, kale almak lazım, notları aldık, cevap hakkımızı da kullanacağız. Benim için eleştirilerin de kıymeti var. Bu saatten sonra artık çok zor günler bizi bekliyor. Herkesin birbirine sarılması gerekiyor.



Biraz sonra bizim dönemimizin ibrasını yapacağız, teveccühünüzle ibra olacağız. İbra etmek istemeyenlere saygı göstereceğiz. Eleştirilerin tatlı ve doğru olanlarını kale aldım. Bazı şeylere cevap veremeyebilirim, yorgunum, özür dilerim.



Aker Çıtak Bey, çok heyecanlı konuşuyor. Konuşmanıza teşekkür ederim ama milleti gaza getirmek için ellerinizi masaya vurma işlerini bırakalım. Arkanızda koskoca Beşiktaş'ın divanının başkanı, sağ tarafınızda Beşiktaş'ın başkanı, sol tarafınızda yönetim oturuyor. Derdinizi masaya vurmadan da anlayabiliyoruz.



Tamer Mert benim arkadaşımdır. Ben buraya geleyim diye neler yaptı inanamazsınız. Şimdi gelmiş beni eleştiriyor, eleştirdiği yerlere cevap vereceğim.



Bu iki arkadaşımızın beraber hareket ettiği Hürser Tekinoktay Hoca var. Ben onu çok fazla görmedim. Seçim kazandım, karşımda 5 kişi bir araya gelmişlerdi. Herkes geldi tebrik etti, nasıl yardımcı olabileceğini söyledi ama maalesef hoca efendi yanımıza gelmedi. Ne yaptık biz ona, ben de bilmiyorum. Tipimizi beğenmediğini söyledi, aklına gelenleri saydı gitti. Aldı Twitter'ı eline, yazıyor, çiziyor. E dün burada yoksun? Bugün de burada yoksun. Hadi dün Fikret Orman'ı korumak için gelmedin. Bugün bana sallayacaksan bu 2 arkadaşın yanında sen de gel!



Pandemide ben 2 kez kovid geçireceğim, kolum kırılacak, Beşiktaş için hayatımı riske edeceğim ama bu beyefendi de evden yaz Allah yaz devam edecek. Ancak burada değil kendisi. Bundan sonra buraya gelmesini istiyorum hocamızın.



Rapor açıklanmayacak, ibra etmeyecekler" dediler. Raporu açıkladık, başka bir şey buluyor, adamın niyeti belli. Yaptığımız ve yapamadığımız şeylerin önce bize sebebini sorun. Ben, Aker Çıtak'ı daha önce 3 kere davet ettim Fulya Davası'nı anlatmak için. Ancak gelmedi çünkü burada malzeme yapacak. Sizler buna müsaade etmeyeceksiniz. İbra olurum olmam ama siz Beşiktaş'ta bu arkadaşlara bu yolun yanlış olduğunu öğreteceksiniz.



KPMG raporu niye geç çıkmış? Dün genel sekreterim açıkladı. İspat için pandemiyi mi ortadan kaldıracaksınız? Hiçbir şeyi kabullenmiyorlar çünkü niyet başka. Bu çıkan rapor, Beşiktaş için mali ve idari bir dönüm noktasıdır. Hayırlı uğurlu olsun, yanlış bir şey yapmadık. Bu raporu yapacağız, çıkaracağız diye söz verdik. Geri dönüşü yok. Kendisi avukat, eğer biz bu raporda gerekenleri yapmazsak suçumuzun ağır olacağını bilecek kadar aklımız çalışıyor.



Bana helallik vermeyecekmiş. Kardeşim ben senden helallik istemiyorum. Millet, 'Fikret Orman paralar nerede?' derken raporu ortaya koydum. Korkun nedir? Bu sizin için bir şans. Al, kendini savun. Kötü mü yaptık? Haklıysan, sana şans tanıdık. Buyur hallet.



ÇEBİ'DEN SERHEN YALÇIN AÇIKLAMASI

3 senedir 1 tane teklif gelmedi futbol takımındakilere. Satmak istemediğimiz gençler hariç. Sergen hoca bizim çocuğumuz, kupaları getirdi. Onunla gurur duyduk. Şimdi Önder hocamız var, inşallah o da çok başarılı olacak.

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