BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ersin Destanoğlu farkı!

Spor Toto Süper Lig'de son 4 maçında mağlup olmayan Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu fark yaratıyor. Siyah-beyazlıların genç file bekçisi, bu sezon 3 penaltıdan 2'sini kurtarmayı başardı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlıların başarılı file bekçisi Ersin Destanoğlu, soyadı gibi 'Destan' yazmaya devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre; Ersin, bu sezon Süper Lig'de kalesine gelen üç penaltının ikisini kurtardı. Sadece derbide Mesut Özil'in penaltısına kalesini kapatamadı. Geçen sezondan bu yana Süper Lig'de hiçbir kaleci Ersin Destanoğlu'ndan daha fazla penaltı kurtarmadı. 3'üncü penaltısını kurtaran Ersin, Okan Kocuk ve Nordfeldt ile penaltı kurtarma sayılarını eşitledi. Genç file bekçisinin penaltı kurtardığı iki maçta Beşiktaş 6 puan aldı.

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