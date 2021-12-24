BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş - Göztepe maçını değerlendirdi!
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan mücadeleyi siyah beyazlılar 2-1'lik skorla kazanarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları da çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
SİNAN VARDAR - GÜZELLİKLER
Maçın başında Beşiktaş'ın baskısını bekliyorduk ama Göztepe sanki hücum borusuyla sahaya çıkmıştı. Beşiktaş savunmasının duraklamasını N'Diaye affetmeyince maç başlar başlamaz heyecanlı hale geldi. Göztepe Teknik Direktörü Maestro belki de gençliğinin etkisiyle golün ardından da baskıyı devam ettirmesi büyük cesaretti. Hedef Pjanic'le Beşiktaş orta sahasındaki iletişimi kopartmaktı.
İki takım da önce hücumu düşününce top bir o kalede bir bu kalede misalı; oyuncular da hızlandırılmış film gibi iki kale arasında git-gel yaptılar. Genç Rıdvan Beşiktaş'ın ilk golünde muhteşem bir atak başlangıcı yaparken Oğuzhan'ın Larin'e attığı nefis pası bir kez daha izlemesini tavsiye ederim. Ah be Oğuzhan o kadar yeteneklisin ki; senin gibi futbolcunun yedek kulübesinde ne işi var? Bizi boşver de, kendine yazık!
Vida-Montero ikilisi uyumsuzluk örneğiydi. Serdar'ı mumla arayan Beşiktaşlılar; Montero'nun gereksiz bir penaltıya neden oluşunu stresle izledi. Ersin'in sahneye çıkıp penaltıyı kurtarması ise bir başka güzellikti. Tribünlerin bir ara maçı bırakıp Ersin'e sevgi gösterilerinde bulunması parayla pulla satın alınmayacak kadar değerliydi. Tebriklerim; maçın yıldızı Ersin'e... Larin'e ayrı bir parantez açalım. Yine attı, attırmak için çok uğraş verdi. Oyum kesin ve nettir; "Maceraya gerek yok Larin takımda kalmalı"...
Ghezzal'in golü de jeneriklik güzellikti. Eleştirim Rosier'e... Geçen sezonki hem performansından hem de disiplininden uzak. Beşiktaş özellikle ikinci yarıdaki futboluyla keyif verirken gelecek haftalar için de ışık saçtı. Önder Karaveli takıma dokunuşlarıyla Beşiktaş'a çok farklı bir güzellik kattı. Kalmalı, kalması sağlanmalı...
Önder Hoca ile yeniden tanıştığımız mücadele ruhu devam etmeli. Göztepe dün çok iyi mücadele etti. Özellikle Tjanic'e bayıldım, Sloven yıldız çok iyi bir kumaş... İtiraf edeyim; Atakan Çankaya ve Atınç Nukan'ı Beşiktaş'ta görmek isterim. Kim düşer bilmem ama Göztepe kesinlikle düşmez! Keşke İspanya'dan Montero keşfedileceğine, Atınç yeniden takıma kazandırılsaydı.
TURGAY DEMİR - SABRİ DİNO!
Harika bir kaleciydi rahmetli Sabri… Her maçta gönülleri fethederdi adeta… Dün Ersin'i izlerken Beşiktaş'ın efsane kalecisi geldi aklıma. Muhteşemdi Ersin… Penaltı kurtardı ama hepsi bu değil. Beklenmeyen topları da kucakladı, köşeye gidenleri de… Önündekiler hata yaptıkça Ersin devleşti… Rahat uyu Sabri Dino, Beşiktaş kalesi emin ellerde. Rıdvan ona keza… Herkes bocalamış ve şaşırmışken aldı topu önüne uçurtma gibi geçti sahayı, doğru zamanda, doğru adama verdi pası ve o pas sonunda gol getirdi Beşiktaş'a…
Kadroda Batshuayi, Pjanic, Vida gibi dünya yıldızları varken yazımın büyük bölümünü bu iki genç adama ayırmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. Helal olsun size çocuklar, hakikatten helal olsun. Sana da helal olsun Ghezzal… Raket gibi sol ayağını az ama öz kullanıyorsun, attığın gol jeneriklikti, keşke şu vuruşları her maç denesen… Keşke…
Evet zor geçeceği belliydi maçın, öyle de oldu. Hele bir de selfie'ci Ümit Öztürk vardı ki sahada, zorlukla katlanabilirdi… Hem Beşiktaş, hem Göztepe ellerinden geldiği kadar çabuk oynadılar, iyi mücadele ettiler, futbolun kuytu köşelerine saklanmadan savaştılar. Kazanan Beşiktaş kadar kaybeden Göztepe'yi de tebrik ediyorum.
Bir tek Ümit Öztürk hak etmedi tebrik edilmeyi. Verdiği uydurma penaltı için değil hakemliği bilmediği için. Bir hakem Beşiktaş lehine elle oynama varken avantaj oynatıyorsa ve avantaj olarak gördüğü o top Göztepeli oyuncunun ayağına gidiyorsa anında döner ve elle oynamayı verir. Ümit Öztürk gitti Beşiktaş aleyhine faul verdi. Avantaj nedir, nasıl oynatılır, avantaj ortadan kalkarsa ne yapılır, bunu bilmeyen adamdan hakem olmaz. O nedenle sevgili MHK'cılar ne kadar zorlasanız boş!
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