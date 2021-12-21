21 Aralık 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Necip Uysal en az 1 ay yok

Necip Uysal en az 1 ay yok
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.12.2021

Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta sakatlanarak oyundan çıkan Necip Uysal için açıklama yapıldı. Tecrübeli futbolcunun, diz iç yan bağlarında ödem ve kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi. Necip yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta sakatlanarak oyundan çıkan Necip Uysal için açıklama yapıldı. Tecrübeli futbolcunun, diz iç yan bağlarında ödem ve kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi. Necip yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak. Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde; Takımımızın dün deplasmanda Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada sol dizine aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Necip Uysal'ın diz iç yan bağında ödem ve kısmi yırtık bulguları saptanmıştır. Tedavisine başlanmıştır.
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