15 Aralık 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Dev kulüplerin Cyle Larin savaşı! Bir talip daha...

Geçtiğimiz yıl kazanılan çifte şampiyonlukta büyük payı olan Cyle Larin'in, Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Siyah-beyazlılar Kanadalı yıldızla yeni mukavele konusunda henüz anlaşma sağlayamazken, Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Dev kulüplerin Cyle Larin savaşı! Bir talip daha...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.12.2021

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonu bitecek Cyle Larin, Avrupa kulüplerinin radarına girmiş durumda.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Dev kulüplerin Cyle Larin savaşı! Bir talip daha...

Siyah-beyazlılarla sözleşme uzatma konusunda henüz anlaşmaya varamayan Kanadalı golcünün talipleri artıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Dev kulüplerin Cyle Larin savaşı! Bir talip daha...

26 yaşındaki futbolcu için Everton, West Ham ve Marsilya transfer yarışına girerken, Fransız basınından yeni bir iddia daha geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Dev kulüplerin Cyle Larin savaşı! Bir talip daha...

fotomac.com.tr'nin derlediği habere göre; milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, takımın hücumdaki önemli ismi Jonathan Ikone'yi İtalyan ekibi Fiorentina'ya satmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Dev kulüplerin Cyle Larin savaşı! Bir talip daha...

İki tarafın 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya yakın olduğu belirtilirken, Lille'in Ikone'nin boşluğunu Cyle Larin ile doldurmak istediği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Dev kulüplerin Cyle Larin savaşı! Bir talip daha...

Lille için transferin cazibesini artıran en önemli neden olarak Kanadalı golcünün sezon sonu serbest kalacak olması gösteriliyor.

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