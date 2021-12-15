BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Dev kulüplerin Cyle Larin savaşı! Bir talip daha...
Geçtiğimiz yıl kazanılan çifte şampiyonlukta büyük payı olan Cyle Larin'in, Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Siyah-beyazlılar Kanadalı yıldızla yeni mukavele konusunda henüz anlaşma sağlayamazken, Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonu bitecek Cyle Larin, Avrupa kulüplerinin radarına girmiş durumda.
Siyah-beyazlılarla sözleşme uzatma konusunda henüz anlaşmaya varamayan Kanadalı golcünün talipleri artıyor.
fotomac.com.tr'nin derlediği habere göre; milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, takımın hücumdaki önemli ismi Jonathan Ikone'yi İtalyan ekibi Fiorentina'ya satmaya hazırlanıyor.
İki tarafın 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya yakın olduğu belirtilirken, Lille'in Ikone'nin boşluğunu Cyle Larin ile doldurmak istediği ifade edildi.
Lille için transferin cazibesini artıran en önemli neden olarak Kanadalı golcünün sezon sonu serbest kalacak olması gösteriliyor.
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