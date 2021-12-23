Beşiktaş'ta Teknik Sorumlu Önder Karaveli Göztepe maçı öncesi konuştu!

Beşiktaş'ta Teknik Sorumlu Önder Karaveli, Göztepe mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu

İŞTE KARAVELİ'NİN SÖZLERİ:

"Herkesin beklediği, arzuladığı, oyunu doğru ve iyi oynayan bir Beşiktaş istiyoruz. İnsanların keyif aldığı bir oyun izlettirmek istiyoruz."

"Oyuncular, bana çok yardımcı oluyorlar. Onlarla iyi bir iletişim kurduğumuzu düşünüyorum. Benim işim biraz daha kolaydı çünkü U19 takımı hocasıydım, onlarla birlikteydik, diyaloglarımız da oluyordu. Bana bu görevi veren de Sergen hocamdı. Bu diyaloglar gelişti."

"Fenerbahçe maçındaki iyi oyun, bir önceki maçta alınan galibiyet, oyuncuların motivasyonlarının yüksek olmasını sağlıyor."

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