23 Aralık 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Teknik Sorumlu Önder Karaveli Göztepe maçı öncesi konuştu!

Önder Karaveli’den F.Bahçe yorumu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 Giriş Tarihi: 23.12.2021

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılarda Teknik Sorumlu Önder Karaveli, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. İşte Karaveli'nin sözleri... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Teknik Sorumlu Önder Karaveli, Göztepe mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu

İŞTE KARAVELİ'NİN SÖZLERİ:

"Herkesin beklediği, arzuladığı, oyunu doğru ve iyi oynayan bir Beşiktaş istiyoruz. İnsanların keyif aldığı bir oyun izlettirmek istiyoruz."

"Oyuncular, bana çok yardımcı oluyorlar. Onlarla iyi bir iletişim kurduğumuzu düşünüyorum. Benim işim biraz daha kolaydı çünkü U19 takımı hocasıydım, onlarla birlikteydik, diyaloglarımız da oluyordu. Bana bu görevi veren de Sergen hocamdı. Bu diyaloglar gelişti."

"Fenerbahçe maçındaki iyi oyun, bir önceki maçta alınan galibiyet, oyuncuların motivasyonlarının yüksek olmasını sağlıyor."

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