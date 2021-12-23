BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Thomas Letsch'e teklif!

Bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrılmıştı. Maçlara Önder Karaveli yönetiminde çıkan siyah beyazlılarda, bir yandan hoca arayışları da devam ediyor. Öte yandan Siyah-Beyazlılar'da flaş bir isim gündeme gelirken ilk teklifin yapıldığı da öğrenildi. İşte o isim ve detaylar...

Süper Lig'de 18 haftanın sonuna gelinirken, alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş arayışlarını sürdürüyor.

Birçok isim Siyah-Beyazlı ekibin gündemine gelirken, liste başı isimlerden Bruno Pinheiro'nun Estoril'de kalmayı tercih etmesi nedeniyle gerçekleşmeyen Kartal'da flaş bir isim gündeme geldi.

Buna göre; Beşiktaş'ın Vitesse Teknik Direktörü Thomas Letsch ile temasa geçtiği öğrenildi.

Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun kazancı vasıtasıyla teknik direktörlük teklifi yapan Beşiktaş'ın 53 yaşındaki çalıştırıcıdan yanıt beklediği ifade edildi.