23 Aralık 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Thomas Letsch'e teklif!

Bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrılmıştı. Maçlara Önder Karaveli yönetiminde çıkan siyah beyazlılarda, bir yandan hoca arayışları da devam ediyor. Öte yandan Siyah-Beyazlılar'da flaş bir isim gündeme gelirken ilk teklifin yapıldığı da öğrenildi. İşte o isim ve detaylar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş’tan Fenerbahçe’nin de gündemine gelen Thomas Letsch’e teklif!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.12.2021

Süper Lig'de 18 haftanın sonuna gelinirken, alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş arayışlarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş’tan Fenerbahçe’nin de gündemine gelen Thomas Letsch’e teklif!

Birçok isim Siyah-Beyazlı ekibin gündemine gelirken, liste başı isimlerden Bruno Pinheiro'nun Estoril'de kalmayı tercih etmesi nedeniyle gerçekleşmeyen Kartal'da flaş bir isim gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş’tan Fenerbahçe’nin de gündemine gelen Thomas Letsch’e teklif!

Buna göre; Beşiktaş'ın Vitesse Teknik Direktörü Thomas Letsch ile temasa geçtiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş’tan Fenerbahçe’nin de gündemine gelen Thomas Letsch’e teklif!

Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun kazancı vasıtasıyla teknik direktörlük teklifi yapan Beşiktaş'ın 53 yaşındaki çalıştırıcıdan yanıt beklediği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş’tan Fenerbahçe’nin de gündemine gelen Thomas Letsch’e teklif!

Yönetimin kararı yerli teknik adam olursa ise Şenol Güneş, Rıza Çalımbay ve Okan Buruk arasında tercih yapılacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş’tan Fenerbahçe’nin de gündemine gelen Thomas Letsch’e teklif!

Alman çalıştırıcı daha önce Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Usta isimden flaş yorum! Beşiktaş’ın oyununda o isim çok önemli Usta isimden flaş yorum! "Beşiktaş'ın oyununda o isim çok önemli"
Yönetim kararını verdi! Karaveli 3 maçı kazanırsa... Yönetim kararını verdi! Karaveli 3 maçı kazanırsa...
Kartal galibiyet peşinde! İşte Beşiktaş’ın Göztepe maçı 11’i Kartal galibiyet peşinde! İşte Beşiktaş'ın Göztepe maçı 11'i
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör