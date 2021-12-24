Beşiktaşlı Cyle Larin'den ıslık göndermesi!
Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Cyle Larin, 2021 yılında oynadığı iç saha mücadelelerinde 20 maçta 18 gole direkt katkı yaptı. 14 gol atıp, 4 asist gerçekleştiren Larin, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 6'ya yükseltti. Son dönemlerde gösterdiği başarılı performansla takdir toplayan ancak Kayserispor müsabakasında taraftar tarafından ıslıklanan Larin, Göztepe maçında attığı gol sonrası 'ıslık göndermesinde' bulundu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah beyazlı yıldız böylece 2021 yılında iç sahadaki başarılı grafiğini sürdürmüş oldu. Bu yıl Vodafone Park'ta 20'nci karşılaşmasına çıkan Cyle Larin, toplamda 18 gole direkt katkı sağlamayı başardı.
'ISLIK' GÖNDERMESİ
Başarılı futbolcu 14 gol atarken, 4 de asist gerçekleştirdi. Larin, bu sezon ligde attığı 6 golün tamamını Vodafone Park'ta kaydetti. Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Kayserispor ve Göztepe filelerini 1'er kez havalandıran Larin, derbide Galatasaray'a ise 2 gol birden atmıştı. Fotomaç'ın haberine göre, 75'te yerini Güven'e bırakan Larin gol sevinci sırasında kulaklarını tıkayarak, taraftara gönderme yaptı. Kanadalı, iki hafta önce 4-2 kazandıkları ve bir gol attığı Kayserispor maçında oyundan çıkarken ıslıklanmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı