Beşiktaşlı Cyle Larin’den ıslık göndermesi!

'ISLIK' GÖNDERMESİ

Başarılı futbolcu 14 gol atarken, 4 de asist gerçekleştirdi. Larin, bu sezon ligde attığı 6 golün tamamını Vodafone Park'ta kaydetti. Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Kayserispor ve Göztepe filelerini 1'er kez havalandıran Larin, derbide Galatasaray'a ise 2 gol birden atmıştı. Fotomaç'ın haberine göre, 75'te yerini Güven'e bırakan Larin gol sevinci sırasında kulaklarını tıkayarak, taraftara gönderme yaptı. Kanadalı, iki hafta önce 4-2 kazandıkları ve bir gol attığı Kayserispor maçında oyundan çıkarken ıslıklanmıştı.

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