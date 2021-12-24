24 Aralık 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı Cyle Larin'den ıslık göndermesi!

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Cyle Larin, 2021 yılında oynadığı iç saha mücadelelerinde 20 maçta 18 gole direkt katkı yaptı. 14 gol atıp, 4 asist gerçekleştiren Larin, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 6'ya yükseltti. Son dönemlerde gösterdiği başarılı performansla takdir toplayan ancak Kayserispor müsabakasında taraftar tarafından ıslıklanan Larin, Göztepe maçında attığı gol sonrası 'ıslık göndermesinde' bulundu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaşlı Cyle Larin’den ıslık göndermesi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.12.2021

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin, iç sahada gollerine devam ediyor. Kanadalı futbolcu, Göztepe karşısında 31. dakikada ceza sahası sol çaprazında buluştuğu topu ayak içi plaseyle filelere göndererek skoru 1-1'e getirdi.

Beşiktaşlı Cyle Larin’den ıslık göndermesi!

Siyah beyazlı yıldız böylece 2021 yılında iç sahadaki başarılı grafiğini sürdürmüş oldu. Bu yıl Vodafone Park'ta 20'nci karşılaşmasına çıkan Cyle Larin, toplamda 18 gole direkt katkı sağlamayı başardı.

Beşiktaşlı Cyle Larin’den ıslık göndermesi!

'ISLIK' GÖNDERMESİ
Başarılı futbolcu 14 gol atarken, 4 de asist gerçekleştirdi. Larin, bu sezon ligde attığı 6 golün tamamını Vodafone Park'ta kaydetti. Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Kayserispor ve Göztepe filelerini 1'er kez havalandıran Larin, derbide Galatasaray'a ise 2 gol birden atmıştı. Fotomaç'ın haberine göre, 75'te yerini Güven'e bırakan Larin gol sevinci sırasında kulaklarını tıkayarak, taraftara gönderme yaptı. Kanadalı, iki hafta önce 4-2 kazandıkları ve bir gol attığı Kayserispor maçında oyundan çıkarken ıslıklanmıştı.

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