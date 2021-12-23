23 Aralık 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Ersin Destanoğlu'nun kurtardığı penaltının yanı sıra, Rosier'in kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamlamasına karşın 3 puana uzanmasını bilen siyah-beyazlılarda, maç sonunda taraftarlar takımlarına büyük sevgi gösterisinde bulundu. Futbolcularla galibiyeti kutlayan siyah-beyazlı tribünler, daha sonra Teknik Sorumlu Önder Karaveli'ye tezahüratlarda bulundu. Tribünleri tek tek gezen Önder Karaveli, taraftarların kendisine yaptığı 'Beşiktaş'ın çocuğu Önder Hoca' tezahüratları sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli Göztepe maçı sonrası duygusal anlar yaşadı!
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş'ın, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından tribünlere çağırılan Teknik Sorumlu Önder Karaveli, taraftarın desteği sonrasında gözyaşlarını tutamadı ve duygusal anlar yaşadı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından tribünlere çağırılan Teknik Sorumlu Önder Karaveli, taraftarın desteği sonrasında gözyaşlarını tutamadı.
Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Ersin Destanoğlu'nun kurtardığı penaltının yanı sıra, Rosier'in kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamlamasına karşın 3 puana uzanmasını bilen siyah-beyazlılarda, maç sonunda taraftarlar takımlarına büyük sevgi gösterisinde bulundu. Futbolcularla galibiyeti kutlayan siyah-beyazlı tribünler, daha sonra Teknik Sorumlu Önder Karaveli'ye tezahüratlarda bulundu. Tribünleri tek tek gezen Önder Karaveli, taraftarların kendisine yaptığı 'Beşiktaş'ın çocuğu Önder Hoca' tezahüratları sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı