Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Göztepe maçı sonrası basın mensuplarına açıkmalarda bulundu. Mücadelenin hakemi Ümit Öztürk'e tepki gösteren Çebi, teknik direktör konusuyla ilgili de flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlıların Göztepe ile oynadığı mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÇEBİ'NİN SÖZLERİ:

"Niye biz her maçın sonunda hakemlerin tartışıldığı bir süreç yaşıyoruz? Cezam bugün bitti. Ne söylemeliyim, ne söylememeliyim. Hakemlerin adaletli ve dikkatli olmaları bu kadar mı zor?"

"1 sene boyunca hakemlik yapmaması kararlaştırılan bir şahıs, Türkiye'de hakem yok da mı geri getiriliyor? Geçen hafta Fırat Aydınus'un yaptıkları, verdiği penaltı kararı, VAR'la ilgili abuk subuk yorumlar... Ne zaman bitecek bu çile?"

"Fırat Aydınus'un yaptığı yanlış, giden puanlar, bugün gitmek üzere olan 1 puan."

"Hakem konuşmaktan çok mu keyif alıyoruz? Eski hakemlerin artık bu camiadan gitmesi gerek. Artık vedalaşsınlar. Bizi kendimize bıraksınlar. Bütün takımlar, mücadele edelim. Kim şampiyon olacaksa olsun, kim ligde kalacaksa kalsın. Hakemlerin yanlış kararı olmadan."

"Ha bir de kupayı oynayacağız değil mi Katar'da? Hakem bulamadılar, bizim sinir uçlarımıza dokunmak için bir hakem atıyorlar. Beyler yeter artık ya. Ceza almak istemiyorum, konuşmak da istemiyorum. Ama artık sabrımızı çok fazla zorluyorlar."

"Sergen hocamız giderken çok üzüldüm. Aldığımız kupalarda isimleri var. Önder Karaveli böyle devam ettiği sürece -ki, bence edecektir. Bizim onun arkasında durmamız lazım. Beşiktaş için şans. Allah yolunu açık etsin."

"Şampiyon olma ihtimalini zayıf görüyorlar ama ben hala çok ümitliyim. Stadyum bugün çok azdı, o olmadı. Sebebi de şu: Fenerbahçe maçında tribünlerin yaptığı hakaretlere verilen cezayla, Beşiktaş arasında hakkaniyetsizlik var."

"Bence Fenerbahçe'ninki doğru, bize hakkaniyetsizlik var. Dolayısıyla buradan kaynaklanan bir seyirci eksikliğimiz oldu. Telafi edileceğini önümüzdeki maçlarda düşünüyoruz."

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