13 Aralık 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Kayserispor maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonucun ardından 5 hafta sonra galibiyet elde etti. Beşiktaş-Kayserispor maçının ardından spor yazarları da bu karşılaşmayı değerlendirdi. (BJK spor haberleri)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Kayserispor maçını değerlendirdi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.12.2021

TURGAY DEMİR - OHH BE!

Beşiktaşlı oyuncular öyle bir panik halindeler ki, rakip kale önünde golü kaçırmak ya da pozisyonu zorlaştırmak için ne gerekiyorsa onu yapıyorlar, kendi kaleleri önünde ise tam tersini... Kayserispor ligin ortalama ekiplerinden biri. İyi bir hocası var ve haddini bilerek oynuyor. Savunmada kalabalık durup, kontratakla gol aradılar. Buna karşılık yapılacak tek şey arkada hızlı oyuncu bırakmak ve önde kritik anlarda top kaptırmamak… Beşiktaş ne geride hızlı oyuncu bıraktı ne de önde top tutabildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Kayserispor maçını değerlendirdi

İlk golün kahramanı Larin ayakta duramıyor. Rakip kale önünde, boş pozisyonda, ayağındaki topu rakibe verdi ve o top geldi, gol oldu. 80 metre ötede kaptırılan topa çare üretememek nasıl bir kopmuşluk varın siz düşünün. Allah'tan kenardaki Önder hoca anında kementi attı.. Aksi halde Larin'in Beşiktaş kariyeri dün gece sonlanabilirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Kayserispor maçını değerlendirdi

İkinci kez geriye düştükten sonra Oğuzhan ve Güven'in girmesiyle daha iyi top yapmaya başlayan Kartal aynı zamanda yüreğini ortaya koymayı da bildi. Thiam'ın kaçırdığı golün hemen ardından Batshuayi devreye girip geceyi aydınlattı… Ancak öyle bir öz güvensizlik var ki, sormayın gitsin… Gariplikler bitmiyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Kayserispor maçını değerlendirdi

Bu kez Ersin, bomboş pozisyonda topu öne atmak varken, rakipler burnunun dibine gelene kadar bekleyip tribünlerin yüreğini hoplattı, sonra da topu taca attı! Derdi ne bu kalecilerin, kime, neyi kanıtlamak için böyle bekleyip bekleyip rakibin iştahını kabartıyorlar anlamış değilim. Garip! Neyse o pozisyonun dönüşünde de Güven maçı bitiren golü attı. Bu galibiyet çok önemli, çünkü büyük moral oldu. Batshuayi'nin kendine gelmesi ayrı bir kazanım… Darısı derbiye…

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Kayserispor maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR - DÜNYA VARMIŞ!

Hava soğuk mu soğuk ama tribünler dolu... Keyifli tarafı; taraftar kötü günde de Beşiktaş'ın her zaman peşinde... Ve biletler ucuzladı taraftar tribünlere aktı. Test edip, onaylandı. İlgililerin dikkatine...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Kayserispor maçını değerlendirdi

Beşiktaş istekli başladı, baskıyı da kurdu ama istenilen pozisyonlar gelmedi. Beşiktaşlı taraftar, Kayserispor'un attığı ilk gol sonrası 'Burası Beşiktaş' ve 'Sergen Yalç��n', ikinci gol sonrası da 'En büyük Beşiktaş futbolcular' diye bağırarak sahadakilere önemli mesajlar vermeyi de ihmal etmedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Kayserispor maçını değerlendirdi

Dün Beşiktaş'ta ilk 11'de sahaya çıkan Rıdvan, Can ve Serdar sorumluluk aldılar ve sürekli takımı ileriye doğru taşıdılar. Zaman zaman pas ve kademe hatası yapsalar da öncelikle alkışlarım bu gençlere... Beşiktaş'ın attığı golde Serdar'ın ortası kadar Larin'in topa kafayla topa falso vermesi de es geçilmeyecek güzellikteydi. Serdar'ın ayrıca maçın ilk yarısında hakemin yanlış kararının ardından topun kendisinden çıktığını işaret etmesi Beşiktaşlı duruşuydu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Kayserispor maçını değerlendirdi

Beşiktaş için ilk yarı sancılıydı. İkinci yarı Kayserispor yine öne geçerken Beşiktaşlı futbolcular bu golün ardından kötü gidişe isyan edercesine her şeylerini ortaya koydular. Dün takımın başında sahaya çıkan Önder Karaveli'nin hakkını verelim. 75. dakikada Atiba ve Larin'i kenara çekip Oğuzhan ve Güven'i sahaya sürmesi galibiyeti açan anahtar oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Kayserispor maçını değerlendirdi

Oğuzhan takımın hücum yönüne inanılmaz etki ederken, Güven iki harika gol pası ve şık golle Beşiktaş'ı yeniden hayata döndüren isim oldu. Bravo Güven, aynen devam... İki gole imza atan Batshuayi için şunu söyleyebilirim; futbola hoş geldin golcü...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Kayserispor maçını değerlendirdi

Beşiktaş dün sadece 3 puan almadı, deyim yerindeyse yeniden hayata döndü. Fenerbahçe derbisinden alınacak 3 puan takımı yeniden bambaşka bir havaya sokar. Kayserispor iyi takım... Özellikle Thiam çok iyi bir golcü... Hakem Ali Şansalan ise başarılı bir yönetim gösterdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Kayserispor maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU - HERKESE ŞANS VERİN

Beşiktaş'ta teknik direktör değişikliği olmadı. İlk yarı yavan bir maç, bakıyorsunuz; 'Bu maç berabere biter' havasında. Sonrası seyirci Larin'i ıslıkladı. Kenardaki teknik adam Larin'i oyundan aldı. Aslında Larin bayağı da çalışıyordu. Ama istediği topları alamadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Kayserispor maçını değerlendirdi

Beşiktaş'ın kenarda duran teknik adamı bütün şartlarını zorlamaya başladı. Aslında Kayserispor 2-1 öne geçtikten sonra bu stattan rahatlıkla puanla ayrılabilirdi. Onlar 2-1 öne geçtikten sonra Beşiktaş'la kafa kafaya oynamaya kalktılar. Fakat Beşiktaş'ın yaptığı oyuncu değişiklikleri onları bozdu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Kayserispor maçını değerlendirdi

Ne zamandır oynamayan futbolcular sahada görev verilince başladılar gaza basmaya. Kayserispor da gardını açık tutunca, üst üste yumrukları yediler ve mağlubiyetle ayrıldılar. 60 dakikaya baktığınızda; 'Bu maç berabere biter' dersiniz, iki taraftan hangisi kazansa, diğerine 'Yazık olurdu' derdiniz. Ama Beşiktaş'ın son 15 dakikadaki oyuncu değişiklikleri resmen siyah-beyazlılara can suyu oldu ve bir anda işin rengi değişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Kayserispor maçını değerlendirdi

Büyük takımla hele İstanbul'da oynayacaksan çok akıllı ve kontrollü olacaksın. Yoksa dün akşamki gibi yanarsın. Beşiktaş seyircisini tebrik etmek lazım. Böyle bir durumda stadı doldurdular. Seyirci, bu anlarda takıma lazım. İyi olduğu zaman herkes takımını teşvik eder.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Kayserispor maçını değerlendirdi

Oğuzhan ve Güven girdikten sonra Batshuayi onlarla çok iyi anlaştı. Ve Beşiktaş'a geldiği günden beri ilk defa bu kadar verimli oynadı. Bakalım bu maç artık kaybedecek hiçbir şeyi olmayan Beşiktaş'ı daha yukarılara taşıyabilecek mi?

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Kayserispor maçını değerlendirdi

Ama şu gözüktü; Beşiktaş'ın artık kaybedecek hiçbir şeyi yok. Bu kadroda herkese şans vereceksin, önümüzdeki sene ne yapacağının hazırlığını yapacaksın. Neşter vurulacaksa neşter vuracak, kol bacak kesilecekse onları yapacaksın.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Kayserispor maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL - DOĞRU SEÇİM

Beşiktaş kötü gidişattan sonra teknik adam arayışı içerisinde bulunduğu haftada, altyapı hocasıyla alacağı galibiyetle kötü gidişe dur demek istiyordu. Özellikle ilk yarının bitimine doğru çok pas hatası yaptılar. Hücumdaki üretkenlikler bundan etkilendi. Takım olarak çok fazla geriye koştular. Zaten Kayseri'nin ana planında açık alanlara hızlı geçmek ve bu alanları Thiam gibi atletik oyuncuyla iyi kullanmak vardı. Bu ataklarla da Thiam'la iki tane gol buldular. Beşiktaş'ta sezon başından beri olduğu gibi ilk yarı hücumda organizasyonunda eksiklik vardı. Batshuayi'ye top da getiremediler.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Kayserispor maçını değerlendirdi

Orta saha ve kenar bekleri istenen topları onunla buluşturamıyor. Sezon başından beri Batshuayi'yi tartışılır pozisyona bu getirdi. Beşiktaş'ın da gol üretkenliğini ciddi şekilde etkilediğini de bu süreçte görmüş olduk. Beşiktaş'ın hücumda aşırı yüklendiği kanadı geçen sezon Rosier ile Ghezzal'dı. Bu sene performans istenen seviyenin altında kaldı. Özellikle orta sahada Pjanic, Atiba ve Can da istenen seviyenin altındalardı. Orta sahada birebirde adam eksiltemiyorlar. Hücum zenginliğini de etkilediler.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Kayserispor maçını değerlendirdi

Genel yapı olarak bu kadar kötünün arasında ancak bireysel oyuncu kalitesi fark yaratacaktı. Bunu da Batshuayi başardı. Onun golleriyle maçı koparttılar. Serdar ileriye dönük bir kazanç. Larin'in golünde attığı pası, birinci bölgeden üçüncü bölgeye göndermesi ve asist yapması çok önemli.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Kayserispor maçını değerlendirdi

Beşiktaş, oyunun son bölümünde özellikle 2-2'yi bulduktan sonra seyircinin yarattığı olumlu atmosferle iştahla galip gelmesini bildi. Zaman zaman forma şansı bulan fakat güvenilmeyen Güven, maça girdikten sonra Batshuayi ile beraber siyah olan oyunun rengini beyaza çevirmesini bildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Kayserispor maçını değerlendirdi

Beşiktaş'ın en büyük sorunu teknik adam tercihi gibi gözüküyor. Takımdaki oyuncuların özellikleri ile eksiklerini bilmeli ve buna göre seçim yapılması gerekir. Maçlar kazanılır kaybedilir. Şu anki en önemli konu, ileriye dönük olarak yapılacak teknik-taktik yapılanmada görev alacak teknik adam… Hangi kriterlere, becerilere ve felsefeye göre seçileceği çok önemli. En önemlisi de kulüp vizyonuyla doğru örtüşmesi için en iyi ve en 'doğru seçim'i yapmak gerekiyor.

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