BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Kayserispor maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - OHH BE!

Beşiktaşlı oyuncular öyle bir panik halindeler ki, rakip kale önünde golü kaçırmak ya da pozisyonu zorlaştırmak için ne gerekiyorsa onu yapıyorlar, kendi kaleleri önünde ise tam tersini... Kayserispor ligin ortalama ekiplerinden biri. İyi bir hocası var ve haddini bilerek oynuyor. Savunmada kalabalık durup, kontratakla gol aradılar. Buna karşılık yapılacak tek şey arkada hızlı oyuncu bırakmak ve önde kritik anlarda top kaptırmamak… Beşiktaş ne geride hızlı oyuncu bıraktı ne de önde top tutabildi.