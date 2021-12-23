23 Aralık 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Göztepe maçının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu

Beşiktaş-Göztepe maçının VAR’ı belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.12.2021

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu. Maçta VAR koltuğunda Yaşar Kemal Uğurlu olacak.

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile kozlarını paylaşacak.

Karşılaşma öncesi bu müsabakasının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu. AVAR'da ise Esat Sancaktar ve Ömer Faruk Turtay görev yapacak.

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