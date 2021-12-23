23 Aralık 2021, Perşembe
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Beşiktaş Göztepe maçında Rosier kırmızı kart gördü!
Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi ağırladı. Mücadelenin 82. dakikasında Valentin Rosier, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Göztepe, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı.
Siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu Valentin Rosier, mücadelenin 82. dakikasında Berkan'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Fransız futbolcu, Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.
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