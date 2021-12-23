23 Aralık 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Göztepe maçında Rosier kırmızı kart gördü!

Yıldız isme kırmızı çıktı! Beşiktaş 10 kişi kaldı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 Giriş Tarihi: 23.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi ağırladı. Mücadelenin 82. dakikasında Valentin Rosier, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Göztepe, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı.

Siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu Valentin Rosier, mücadelenin 82. dakikasında Berkan'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Fransız futbolcu, Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.

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