BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Michy Batshuayi ülkesinde gündem oldu!
Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'u ağırladı ve sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelede siyah-beyazlılar adına 2 gol atan Michy Batshuayi, ülkesinde de gündem oldu. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında ağırladığı Kayserispor karşısında 2-1 yenik duruma düştüğü maçı müthiş bir geri dönüşe imza atarak 4-2 kazandı. Mücadelenin 84 ve 89. dakikalarında fileleri havalandıran Michy Batshuayi maça damgasını vururken, Fotomaç'ın haberine göre; Belçika basını yıldız isme övgüler yağdırdı. Walfoot'ta yer alan haberde, Batshuayi'nin attığı 2 golle Beşiktaş'ı zafere taşıdığı belirtilirken, "Batshuayi 5 dakikada attığı 2 golle Beşiktaş'ı kurtardı" denildi. Belçika yıldızın skoru 3-2'ye getiren golüne ayrı bir parantez açan internet sitesi, "Pjanic tarafından başlatılan kontrada Batshuayi, rakip defans oyuncusunu şık bir bacak hareketiyle geçip, topu kaleci ile direk arasına nişanladı" yorumunu yaptı. Batshuayi'nin bu performansının Belçika Milli Takımı için de değerli olduğu ifade edildi.
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